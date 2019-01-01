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Завершують ремонтувати трасу «Устилуг – Луцьк– Рівне». ВІДЕО

Завершують ремонтувати трасу «Устилуг – Луцьк– Рівне». ВІДЕО
Невпинно просуваються вперед роботи на автошляху Н-22 "Устилуг – Луцьк – Рівне", де проводиться реконструкція ділянки дороги, що веде до міжнародного контрольно-пропускного пункту «Устилуг-Зосін» на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Протягом травня-вересня працівники підрядного підприємства ТзОВ "Автомагістраль-Південь" трудились над зведенням земляного полотна та влаштуванням дорожнього "одягу", конструкція якого складається з двох шарів основи та трьох шарів дорожнього покриття. Загальна товщина дорожнього одягу становить 66 см. Тож проїзна частина дороги вже є, на завершальному етапі й роботи з нанесення дорожньої розмітки.

Окрім того, на об’єкті уже влаштували шумозахисні стінки, лінії зовнішнього освітлення, тротуари та систему водовідведення.

Проектною документацією ще передбачили влаштування бар’єрного і турнікетного огородження на об’єкті та встановлення дорожніх знаків, тож ці роботи ще попереду. Також ще потрібно провести біологічну рекультивацію ґрунтового резерву.

Нагадують, що держава на цей об'єкт виділила понад 30 мільйонів гривень та введення його в експлуатацію.


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Теги: ремонт дороги, Устилуг-Луцьк, відео
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