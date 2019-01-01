Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 жовтня
Сьогодні, 20:04
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Ковелі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +6…+9 градусів, удень підніметься до +19…+21. Вітер південний і південно-східний, 2-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Ковелі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +6…+9 градусів, удень підніметься до +19…+21. Вітер південний і південно-східний, 2-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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