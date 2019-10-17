У львівському госпіталі помер боєць з Волині

Олександра Вороб'я з Володимира.



27 вересня Олександр отримав важку травму, перебуваючи у зоні ООС. У Харкові, куди його доставили авіацією, був прооперований. Після чого його перевели у Львівський військовий госпіталь, де він продовжив лікування, - повідомляє



Зі слів його мами, попри травми, які прикували сина до ліжка, почував себе добре. Розмовляв, намагався жартувати, коли вони з чоловіком приїжджали до нього у Львів. А коли сів у крісло, був щасливим, що ноги торкнулися підлоги. Ще у понеділок, 14 жовтня, коли в Україні відзначали Свято Покрови Божої Матері і День захисника України, Олександр телефонував рідним і розповідав, що на території госпіталю відбувається концерт, і він слухає його. А наступного дня батьки не могли додзвонитись до сина. Близько 11 ранку їм повідомили, що він помер. В Олександра залишилась дружина і дев’ятирічний син.



"Він дуже любив малювати. Але обрав професію військового. У нього була ідея – встановлення пам'ятника волонтерам. Та не встиг її втілити" – говорить мама.



Олександра знали як добру, щиру, готову завжди прийти на допомогу людину.



Тіло володимирчанина привезуть сьогодні, 17 жовтня, о 20:00 у Свято-Юр’ївську церкву.



Панахида відбудеться 18 жовтня о 12:00 годині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 жовтня зупинилося серце 48-річного військовослужбовця зенітно-ракетного полкуз Володимира.27 вересня Олександр отримав важку травму, перебуваючи у зоні ООС. У Харкові, куди його доставили авіацією, був прооперований. Після чого його перевели у Львівський військовий госпіталь, де він продовжив лікування, - повідомляє Володимир.media. Зі слів його мами, попри травми, які прикували сина до ліжка, почував себе добре. Розмовляв, намагався жартувати, коли вони з чоловіком приїжджали до нього у Львів. А коли сів у крісло, був щасливим, що ноги торкнулися підлоги. Ще у понеділок, 14 жовтня, коли в Україні відзначали Свято Покрови Божої Матері і День захисника України, Олександр телефонував рідним і розповідав, що на території госпіталю відбувається концерт, і він слухає його. А наступного дня батьки не могли додзвонитись до сина. Близько 11 ранку їм повідомили, що він помер. В Олександра залишилась дружина і дев’ятирічний син."Він дуже любив малювати. Але обрав професію військового. У нього була ідея – встановлення пам'ятника волонтерам. Та не встиг її втілити" – говорить мама.Олександра знали як добру, щиру, готову завжди прийти на допомогу людину.Тіло володимирчанина привезуть сьогодні, 17 жовтня, о 20:00 у Свято-Юр’ївську церкву.Панахида відбудеться 18 жовтня о 12:00 годині.висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

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