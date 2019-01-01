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Пенсіонерів запрошують на безкоштовний показ україно-італійської комедії з Остапом Ступкою

Пенсіонерів запрошують на безкоштовний показ україно-італійської комедії з Остапом Ступкою
В рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», який реалізовує Громадянський Рух «CВІДОМІ» разом із РЦ «Промінь», відбудеться показ україно-італійської комедії «IZI».

Фільм покажуть у понеділок, 28 жовтня, о 13-й годині, - про це повідомили на сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Facebook, передає ІА "Конкурент".

Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника. Головною умовою є попередня реєстрація.

Записатися на фільм можна, зателефонувавши у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером 068-215-70-75 чи 099-215-50-75 або заповнивши форму реєстрації за посиланням.

Фільм «ІZI» розповідає про 40-річного італійця-невдаху на ім'я Ісідоро, який переживає скрутні часи. Ізі перебуває у депресії, живе з мамою, а з кар'єрою гонщика «Формули-3» розпрощався через те, що одного разу заснув на перегонах. Проте, отримує доручення від свого брата Філо перевезти тіло загиблого українського заробітчанина-маляра Тараса на угорсько-український кордон. Однак, на кордоні Ізі ніхто не зустрічає, тож він вирішує самотужки шукати в Україні місце народження та майбутнього спочину покійного.

Ця кінострічка – це перше офіційне спільне виробництво України з Італією. Фільм створений за підтримки Держкіно, Міністерства культури Італії та аудіовізуального фонду Фріулі-Венеція-Джулія (Італія). У фільмі знялися італійські та українські актори Нікола Ночелла, Барбара Буше, Остап Ступка, Вероніка Шостак і Орест Гарда.

Пенсіонерів запрошують на безкоштовний показ україно-італійської комедії з Остапом Ступкою





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Теги: безкоштовний кіноперегляд, пенсіонери, ГО
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