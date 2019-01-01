«Протилежний Погляд LIVE»: електронна система оплати проїзду у Луцьку. НАЖИВО

Із початком листопада у Луцьку більше не можна буде розплатитися готівкою у громадському транспорті. На зміну паперовим грошам прийдуть електронні квитки.Навіщо це потрібно? Які зміни чекають на лучан? Що буде з пільговиками та хто платитиме за технічне оснащення маршруток і тролейбусів? Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».Гості програми:– депутатка Луцької міської ради,– член Луцького виконкому та– екс-заступник Луцького міського голови.Приєднуйтеся до ефіру та залишайте свої коментарі під прямою трансляцію на сторінці програми у Фейсбук!