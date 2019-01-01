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«Протилежний Погляд LIVE»: електронна система оплати проїзду у Луцьку. НАЖИВО

«Протилежний Погляд LIVE»: електронна система оплати проїзду у Луцьку. НАЖИВО
Із початком листопада у Луцьку більше не можна буде розплатитися готівкою у громадському транспорті. На зміну паперовим грошам прийдуть електронні квитки.

Навіщо це потрібно? Які зміни чекають на лучан? Що буде з пільговиками та хто платитиме за технічне оснащення маршруток і тролейбусів? Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».

Гості програми: Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Михайло Щур – член Луцького виконкому та Сергій Григоренко – екс-заступник Луцького міського голови.

Приєднуйтеся до ефіру та залишайте свої коментарі під прямою трансляцію на сторінці програми у Фейсбук!


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Теги: безготівковий квиток, "Протилежний квиток"
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