«Протилежний Погляд LIVE»: електронна система оплати проїзду у Луцьку. НАЖИВО
Сьогодні, 20:06
Із початком листопада у Луцьку більше не можна буде розплатитися готівкою у громадському транспорті. На зміну паперовим грошам прийдуть електронні квитки.
Навіщо це потрібно? Які зміни чекають на лучан? Що буде з пільговиками та хто платитиме за технічне оснащення маршруток і тролейбусів? Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».
Гості програми: Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Михайло Щур – член Луцького виконкому та Сергій Григоренко – екс-заступник Луцького міського голови.
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Навіщо це потрібно? Які зміни чекають на лучан? Що буде з пільговиками та хто платитиме за технічне оснащення маршруток і тролейбусів? Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».
Гості програми: Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Михайло Щур – член Луцького виконкому та Сергій Григоренко – екс-заступник Луцького міського голови.
Приєднуйтеся до ефіру та залишайте свої коментарі під прямою трансляцію на сторінці програми у Фейсбук!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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