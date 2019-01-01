У луцькій школі відкрили військово-спортивну смугу перешкод. ФОТО





Урочистий захід стартував 17 жовтня на території школи. До нього долучилися представники Благодійного фонду «Школа радості», міської та обласної ради та Громадянського Руху «СВІДОМІ», які безпосередньо працювали над благоустроєм смуги перешкод, повідомляє



Зауважують, що ще в 2018 році активні батьки школи взяли участь у міському та обласному конкурсах з ініціативою облаштування спортивного об’єкту «Смуга перешкод без перешкод» та здобули перемогу, отримавши фінансування у розмірі понад 300 тисяч гривень. Однак, цих коштів було недостатньо для успішної реалізації проекту. До того ж, ліцей розташований на виборчому окрузі, що не має свого представника у Луцькі міській раді. Тож актив школи не міг звернутися за підтримкою до свого депутата-лобіста. Саме тому до реалізації ініціативи долучився представник Громадянського Руху «СВІДОМІ», бізнесмен Андрій Худоба. Він у рамках проекту «Округи без депутатів» допомагає мешканцям цього округу. Зокрема, для облаштування смуги перешкод він організував масштабні будівельні роботи.



«Наша співпраця почалася з програми «Округи без депутатів», ініціатором якої є засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський. Саме на цьому окрузі я є куратором, тож до мене звернулися батьки учнів школи, голова піклувальної ради, голова благодійного фонду», – зауважив у коментарі Андрій Худоба та розповів, як вдалося відновити доріжки до школи.



Також додав, що другим етапом співпраці було прохання від батьків школи зініціювати два проєкти по відновленню смуги перешкод і встановленню бігової доріжки.



«На це у нас пішло більше часу, адже траплялися різного роду бюрократичні нюанси. Дві ініціативи по проєктах пройшли конкурси, для їх реалізації виділили кошти, але усієї суми не вистачило. Згідно кошторисної вартості була потреба в 640 тисяч гривень, а виділили більше ніж 300 тисяч. Також були залучені кошти з депутатського фонду Алли Надточій та благодійного фонду. Частину роботи виконали самі батьки», – додав Андрій Худоба.



Нині замість радянського тридцятирічного спортмайданчика із старим обладнанням, встановлене нове і сучасне – перешкоди «стіни з двома проходами», «зруйнована драбина», «руйнований міст», «окоп для метання гранат», «лабіринт», «рів» та «стіна з нахиленою дошкою». Тепер, за підтримки «СВІДОМИХ», уроки захисту вітчизни проходитимуть по-сучасному.



Депутатка міської ради Алла Надточій, своєю чергою, додала що до реалізації проєкту залучили чимало спеціалістів, аби виконати усе відповідно до норм і правил. Та й команду Андрія Покровського обрали не дарма, адже вони завжди підходять до всіх справ з якісного боку.



«Важливо було виконати усе для дітей якісно і щоб служило багато років. А Громадянський Рух «СВІДОМІ» закцентований на тому, щоб всі речі, які вони роблять були ефективними, результативними і якісними. Це дійсно проєкт, до якого міська рада як така не долучалася, а все робили батьки школи, я з головою благодійного фонду вирішували бюрократичні питання, а технічні роботи по облаштуванню зробив Андрій Худоба», – зауважила Алла Надточій.



Мама двох школярів Богдана Пасічник у коментарі «Конкуренту» зауважила, що їй приємно, що її діти навчаються саме у цій школі.



«Дуже добре, що наша школа одна із небагатьох виборола кошти. У нас вся шкільна родина дуже активна, а ми як батьки реагуємо на кожне побажання чи прохання», – зауважила Богдана Пасічник.



Опісля вітальних слів школярі та вчителі школи прийшли до «Смуги перешкод», де відбулися показові виступи на оновленій території.



Нагадують, що облаштована смуга перешкод знаходиться в окрузі без депутата. А такі міські території, як правило, обмежені у фінансуванні. Опікується ними Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є бізнесмен та політик Андрій Покровський. Депутат неодноразово порушував питання збільшення фінансування таких округів у стінах міськради. З ініціативи Покровського була прийнята Програма підтримки ініціатив виборців округів без депутатів, де на всі 12 округів без представництва передбачили 1 мільйон 200 тисяч гривень на рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому ліцеї №22 відбулося свято «Козацькому роду нема переводу», під час якого офіційно відкрили новозбудовану смугу перешкод для занять спортом.Урочистий захід стартував 17 жовтня на території школи. До нього долучилися представники Благодійного фонду «Школа радості», міської та обласної ради та Громадянського Руху «СВІДОМІ», які безпосередньо працювали над благоустроєм смуги перешкод, повідомляє ІА "Конкурент" Зауважують, що ще в 2018 році активні батьки школи взяли участь у міському та обласному конкурсах з ініціативою облаштування спортивного об’єкту «Смуга перешкод без перешкод» та здобули перемогу, отримавши фінансування у розмірі понад 300 тисяч гривень. Однак, цих коштів було недостатньо для успішної реалізації проекту. До того ж, ліцей розташований на виборчому окрузі, що не має свого представника у Луцькі міській раді. Тож актив школи не міг звернутися за підтримкою до свого депутата-лобіста. Саме тому до реалізації ініціативи долучився представник Громадянського Руху «СВІДОМІ», бізнесмен Андрій Худоба. Він у рамках проекту «Округи без депутатів» допомагає мешканцям цього округу. Зокрема, для облаштування смуги перешкод він організував масштабні будівельні роботи.«Наша співпраця почалася з програми «Округи без депутатів», ініціатором якої є засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ». Саме на цьому окрузі я є куратором, тож до мене звернулися батьки учнів школи, голова піклувальної ради, голова благодійного фонду», – зауважив у коментаріта розповів, як вдалося відновити доріжки до школи.Також додав, що другим етапом співпраці було прохання від батьків школи зініціювати два проєкти по відновленню смуги перешкод і встановленню бігової доріжки.«На це у нас пішло більше часу, адже траплялися різного роду бюрократичні нюанси. Дві ініціативи по проєктах пройшли конкурси, для їх реалізації виділили кошти, але усієї суми не вистачило. Згідно кошторисної вартості була потреба в 640 тисяч гривень, а виділили більше ніж 300 тисяч. Також були залучені кошти з депутатського фонду Алли Надточій та благодійного фонду. Частину роботи виконали самі батьки», – додав Андрій Худоба.Нині замість радянського тридцятирічного спортмайданчика із старим обладнанням, встановлене нове і сучасне – перешкоди «стіни з двома проходами», «зруйнована драбина», «руйнований міст», «окоп для метання гранат», «лабіринт», «рів» та «стіна з нахиленою дошкою». Тепер, за підтримки «СВІДОМИХ», уроки захисту вітчизни проходитимуть по-сучасному.Депутатка міської ради, своєю чергою, додала що до реалізації проєкту залучили чимало спеціалістів, аби виконати усе відповідно до норм і правил. Та й команду Андрія Покровського обрали не дарма, адже вони завжди підходять до всіх справ з якісного боку.«Важливо було виконати усе для дітей якісно і щоб служило багато років. А Громадянський Рух «СВІДОМІ» закцентований на тому, щоб всі речі, які вони роблять були ефективними, результативними і якісними. Це дійсно проєкт, до якого міська рада як така не долучалася, а все робили батьки школи, я з головою благодійного фонду вирішували бюрократичні питання, а технічні роботи по облаштуванню зробив Андрій Худоба», – зауважила Алла Надточій.Мама двох школяріву коментарі «Конкуренту» зауважила, що їй приємно, що її діти навчаються саме у цій школі.«Дуже добре, що наша школа одна із небагатьох виборола кошти. У нас вся шкільна родина дуже активна, а ми як батьки реагуємо на кожне побажання чи прохання», – зауважила Богдана Пасічник.Опісля вітальних слів школярі та вчителі школи прийшли до «Смуги перешкод», де відбулися показові виступи на оновленій території.Нагадують, що облаштована смуга перешкод знаходиться в окрузі без депутата. А такі міські території, як правило, обмежені у фінансуванні. Опікується ними Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є бізнесмен та політик Андрій Покровський. Депутат неодноразово порушував питання збільшення фінансування таких округів у стінах міськради. З ініціативи Покровського була прийнята Програма підтримки ініціатив виборців округів без депутатів, де на всі 12 округів без представництва передбачили 1 мільйон 200 тисяч гривень на рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію