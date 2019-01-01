Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському транспорті Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 21:46
Під час ефіру ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» ексклюзивно показали, як виглядатимуть електронні квитки на проїзд у луцькому громадському транспорті.
Такі електронні квитки вже з листопада планують запровадити в обласному центрі Волині, - пише ІА "Конкурент".
Так, зовнішній вигляд різниться для різних верств населення - для водіїв та контролерів, для пільговиків та ін.
1. Для водіїв та конролерів
2. Для пільговиків
3. Для студентів та учнів
4. Електронний багаторазовий квиток неперсоналіфікований
5. Зворот
6.Квиток на один проїзд
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Такі електронні квитки вже з листопада планують запровадити в обласному центрі Волині, - пише ІА "Конкурент".
Так, зовнішній вигляд різниться для різних верств населення - для водіїв та контролерів, для пільговиків та ін.
1. Для водіїв та конролерів
2. Для пільговиків
3. Для студентів та учнів
4. Електронний багаторазовий квиток неперсоналіфікований
5. Зворот
6.Квиток на один проїзд
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Коментарі 1
Позбавили людей заощаджувати, купуючи на місяць проїздний на тролейбус. Щоб ви так жили і на роботу добирались в час пік на роботу, а ще щоб валлідатор спеціальнотдля вас зламався і за вашими правилами рейс має зцпинитись, а тех підтримка поки доїде.... пересядайте і платіть ще раз.
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