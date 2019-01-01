Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському траспорті Луцька. ВІДЕО

Під час ефіру ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» ексклюзивно показали, як виглядатимуть електронні квитки на проїзд у луцькому громадському транспорті.Такі електронні квитки вже з листопада планують запровадити в обласному центрі Волині, - пише ІА "Конкурент".Так, зовнішній вигляд різниться для різних верств населення - для водіїв та контролерів, для пільговиків та ін.1. Для водіїв та конролерів2. Для пільговиків3. Для студентів та учнів4. Електронний багаторазовий квиток неперсоналіфікований5. Зворот6.Квиток на один проїзд