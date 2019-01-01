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Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському траспорті Луцька. ВІДЕО

Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському траспорті Луцька. ВІДЕО
Під час ефіру ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» ексклюзивно показали, як виглядатимуть електронні квитки на проїзд у луцькому громадському транспорті.

Такі електронні квитки вже з листопада планують запровадити в обласному центрі Волині, - пише ІА "Конкурент".

Так, зовнішній вигляд різниться для різних верств населення - для водіїв та контролерів, для пільговиків та ін.
Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському траспорті Луцька. ВІДЕО


1. Для водіїв та конролерів

Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському траспорті Луцька. ВІДЕО

2. Для пільговиків

Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському траспорті Луцька. ВІДЕО


3. Для студентів та учнів
Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському траспорті Луцька. ВІДЕО


4. Електронний багаторазовий квиток неперсоналіфікований
Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському траспорті Луцька. ВІДЕО



5. Зворот
Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському траспорті Луцька. ВІДЕО



6.Квиток на один проїзд






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Теги: Луцьк, громадський транспорт
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