Як виглядатимуть електронні квитки для проїзду в громадському траспорті Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 21:46
Під час ефіру ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» ексклюзивно показали, як виглядатимуть електронні квитки на проїзд у луцькому громадському транспорті.
Такі електронні квитки вже з листопада планують запровадити в обласному центрі Волині, - пише ІА "Конкурент".
Так, зовнішній вигляд різниться для різних верств населення - для водіїв та контролерів, для пільговиків та ін.
1. Для водіїв та конролерів
2. Для пільговиків
3. Для студентів та учнів
4. Електронний багаторазовий квиток неперсоналіфікований
5. Зворот
6.Квиток на один проїзд
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Такі електронні квитки вже з листопада планують запровадити в обласному центрі Волині, - пише ІА "Конкурент".
Так, зовнішній вигляд різниться для різних верств населення - для водіїв та контролерів, для пільговиків та ін.
1. Для водіїв та конролерів
2. Для пільговиків
3. Для студентів та учнів
4. Електронний багаторазовий квиток неперсоналіфікований
5. Зворот
6.Квиток на один проїзд
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