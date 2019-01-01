Щороку в 300 волинянок діагностують рак молочної залози. ВІДЕО

На Волині значно зросла кількість хворих на рак молочної залози.Про це для Суспільного Волині розповів завідувач мамологічного відділення обласного центру онкологіїТакож, лікар зазначив, що рак значно «помолодшав». При цьому, за словами лікаря, в області два роки тому припинила діяти скринінгова програма.“Кількість пацієнтів зросла в 1,5 рази. Якщо колись, коли я тільки прийшов на роботу сюди це було приблизно років 20 тому, в абсолютних цифрах це було 200-210 жінок, яких ми виявляли вперше, то на даний момент цих пацієнтів більше 300”, - розповів лікар.Волинянка Ірина лікується в онкологічному центрі у Луцьку. В жінки діагностували рак грудей. Вона зазначає, що спочатку це розпач, але потім весь страх проходить."Лікарі заспокоюють. Знайшла просто лімфовузол збільшений. Від того лімфовузла знайшли вже потім пухлину в грудях. Пухлина була дуже низько тому я її не помічала.Чому цікаво, боліло зовсім не там, де знайшли проблему. Тому я хочу сказати, що кожна жінка повинна слухати свій організм. Якщо щось турбує обов’язково перевіряйте все", - зазначає пацієнтка онкологічного центру.Мамологічне відділення обласного онкоцентру розраховане на 30 ліжок. Зі слів його завідувача Володимира Федорчука, майже завжди воно переповнене. Щорічно тут лікарі оперують в середньому 800 пацієнток з різними патологіями молочних залоз. Лікар каже: значна кількість виявлених ракових захворювань – на останніх стадіях.“Чим раніше ми виявимо, тим більше шансів на одужання. Прямо пропорційно, чим пізніше, тим менше. Тобто, якщо ми будемо виявляти раки на ранніх стадіях, шанси, що наші жінки будуть жити зростуть в десятки разів, тому що перші стадії виліковуються в 94% жінок”, - каже Володимир Федорчук.Одним із найдієвіших методів виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях, каже завідувач рентгенологічного відділення, є щорічне обстеження на мамографі. В області таких апаратів 7: по одному - в Ковелі, Нововолинську і Маневичах, решта – у Луцьку.“Наша задача направлена на те, щоб на перших стадіях виявляли раки молочної залози. Ті пухлинки, які не 2 і 4 см, а до 2, 4, 1 см. В таких випадках мамолог не щупає, ні УЗД не бачить, але ми на мамограмах зауважуємо і даний апарат нам дозволяє робити розмітку”, - пояснює рентгенолог.Результативним у виявленні патологій молочної залози є виїзні профогляди спеціалістів на пересувному мамографі. З першого жовтня такий працює на одному з підприємств Луцька. Менше ніж за 2 тижні лікарі виявили7 патологій, один передраковий стан і діагностували один рак молочної залози.За словами рентген-лаборанта, впродовж дня орієнтовно відбувається 15-20 мамографій.Директор обласного онкоцентрурозповів, що два роки тому завершилася реалізації державної програми «Онкологія». Нині лікарі розробили місцеву аналогічну програму для раннього виявлення раку, розраховану на наступні 3 роки”.“Ми туди включали не лише скринінг раку молочної залози, а і раку шийки матки, оскільки це одна категорія людей повинна обстежуватись. То там затрати йдуть порядка 40-45 млн це на обласний бюджет і на місцеві бюджети ОТГ”, - каже Юрій Малімон і додає, що програму “Онкологія” винесуть на обговорення депутатів обласної ради.