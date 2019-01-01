Волинські поліцейські врятували водія з «піщаного полону»
Сьогодні, 22:18
Волинські патрульні виручили водія, який застряг в піску.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Facebook.
"Ні хвилини спокою! Це – про нашого інспектора Романа Ткачука. Завжди позитивний і усміхнений, справедливий і цілеспрямований", - йдеться у повідомленні.
17 жовтня, Роман Ткачук їхав з колегою Марією з Прилісного Маневицького району, де проводили зустріч з дітьми. При дорозі патрульні побачили мікроавтобус, який застряг в піску.
«Ми розвернулись, і поки під’їжджали, водій уже вийшов з тросом. Зрозумів, що будемо витягувати», - розказує Роман.
Чоловік вибрався з піску і подякував за допомогу.
Для поліцейських допомагати водіям у схожих ситуаціях – не вперше.
"Адже захист і допомога – наші завдання", - запевняють пправоохоронці.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Facebook.
"Ні хвилини спокою! Це – про нашого інспектора Романа Ткачука. Завжди позитивний і усміхнений, справедливий і цілеспрямований", - йдеться у повідомленні.
17 жовтня, Роман Ткачук їхав з колегою Марією з Прилісного Маневицького району, де проводили зустріч з дітьми. При дорозі патрульні побачили мікроавтобус, який застряг в піску.
«Ми розвернулись, і поки під’їжджали, водій уже вийшов з тросом. Зрозумів, що будемо витягувати», - розказує Роман.
Чоловік вибрався з піску і подякував за допомогу.
Для поліцейських допомагати водіям у схожих ситуаціях – не вперше.
"Адже захист і допомога – наші завдання", - запевняють пправоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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