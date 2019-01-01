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Волинські поліцейські врятували водія з «піщаного полону»

Волинські поліцейські врятували водія з «піщаного полону»
Волинські патрульні виручили водія, який застряг в піску.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Facebook.

"Ні хвилини спокою! Це – про нашого інспектора Романа Ткачука. Завжди позитивний і усміхнений, справедливий і цілеспрямований", - йдеться у повідомленні.

17 жовтня, Роман Ткачук їхав з колегою Марією з Прилісного Маневицького району, де проводили зустріч з дітьми. При дорозі патрульні побачили мікроавтобус, який застряг в піску.

«Ми розвернулись, і поки під’їжджали, водій уже вийшов з тросом. Зрозумів, що будемо витягувати», - розказує Роман.

Чоловік вибрався з піску і подякував за допомогу.

Для поліцейських допомагати водіям у схожих ситуаціях – не вперше.

"Адже захист і допомога – наші завдання", - запевняють пправоохоронці.

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Теги: поліція, допомога
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