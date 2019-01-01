Волинські поліцейські врятували водія з «піщаного полону»

Волинські патрульні виручили водія, який застряг в піску.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Facebook."Ні хвилини спокою! Це – про нашого інспектораЗавжди позитивний і усміхнений, справедливий і цілеспрямований", - йдеться у повідомленні.17 жовтня, Роман Ткачук їхав з колегою Марією з Прилісного Маневицького району, де проводили зустріч з дітьми. При дорозі патрульні побачили мікроавтобус, який застряг в піску.«Ми розвернулись, і поки під’їжджали, водій уже вийшов з тросом. Зрозумів, що будемо витягувати», - розказує Роман.Чоловік вибрався з піску і подякував за допомогу.Для поліцейських допомагати водіям у схожих ситуаціях – не вперше."Адже захист і допомога – наші завдання", - запевняють пправоохоронці.