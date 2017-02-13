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На хімічному підприємстві Рівненщини стався вибух

На хімічному підприємстві Рівненщини стався вибух
У Рівненській області на хімічному підприємстві стався вибух та пожежа.

Про це повідомляє Zik, посилаючись на заступника голови Клеванській ОТГ Володимир Мокляк.

Згідно з повідомленням, вибухнув резервуар. За попередньою інформацією, в приміщенні будівлі заводу сталося замикання електрики.

За словами Макляка на території підприємства працюють пожежники. В даний час пожежа локалізована, жертв немає.

За даними місцевих ЗМІ, після пожежі прогримів потужний вибух. На місце події викликали лабораторію, щоб дізнатися чи немає шкідливих викидів в атмосферу. 

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Теги: вибух, Рівненщина
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