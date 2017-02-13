На хімічному підприємстві Рівненщини стався вибух





Про це повідомляє Zik, посилаючись на заступника голови Клеванській ОТГ Володимир Мокляк.



Згідно з повідомленням, вибухнув резервуар. За попередньою інформацією, в приміщенні будівлі заводу сталося замикання електрики.



За словами Макляка на території підприємства працюють пожежники. В даний час пожежа локалізована, жертв немає.



За даними місцевих ЗМІ, після пожежі прогримів потужний вибух. На місце події викликали лабораторію, щоб дізнатися чи немає шкідливих викидів в атмосферу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області на хімічному підприємстві стався вибух та пожежа.Про це повідомляє Zik, посилаючись на заступника голови Клеванській ОТГЗгідно з повідомленням, вибухнув резервуар. За попередньою інформацією, в приміщенні будівлі заводу сталося замикання електрики.За словами Макляка на території підприємства працюють пожежники. В даний час пожежа локалізована, жертв немає.За даними місцевих ЗМІ, після пожежі прогримів потужний вибух. На місце події викликали лабораторію, щоб дізнатися чи немає шкідливих викидів в атмосферу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію