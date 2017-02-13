На хімічному підприємстві Рівненщини стався вибух
Сьогодні, 00:14
У Рівненській області на хімічному підприємстві стався вибух та пожежа.
Про це повідомляє Zik, посилаючись на заступника голови Клеванській ОТГ Володимир Мокляк.
Згідно з повідомленням, вибухнув резервуар. За попередньою інформацією, в приміщенні будівлі заводу сталося замикання електрики.
За словами Макляка на території підприємства працюють пожежники. В даний час пожежа локалізована, жертв немає.
За даними місцевих ЗМІ, після пожежі прогримів потужний вибух. На місце події викликали лабораторію, щоб дізнатися чи немає шкідливих викидів в атмосферу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Zik, посилаючись на заступника голови Клеванській ОТГ Володимир Мокляк.
Згідно з повідомленням, вибухнув резервуар. За попередньою інформацією, в приміщенні будівлі заводу сталося замикання електрики.
За словами Макляка на території підприємства працюють пожежники. В даний час пожежа локалізована, жертв немає.
За даними місцевих ЗМІ, після пожежі прогримів потужний вибух. На місце події викликали лабораторію, щоб дізнатися чи немає шкідливих викидів в атмосферу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На хімічному підприємстві Рівненщини стався вибух
Сьогодні, 00:14
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку підлітки їздили на роликах, вчепившись за тролейбус. ВІДЕО
17 жовтень, 23:41
Щороку в 300 волинянок діагностують рак молочної залози. ВІДЕО
17 жовтень, 22:59
Волинські поліцейські врятували водія з «піщаного полону»
17 жовтень, 22:18