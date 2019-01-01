Голкіпер «Динамо» переніс складну операцію і «вилетів» на тривалий термін
18 жовтень, 01:22
Голкіпер «Динамо» переніс операцію з видалення міжхребцевої грижі. Денис Бойко буде відновлюватися до шести тижнів
Денис Бойко не зможе виходити на поле в найближчі півтора місяці, - про це повідомляє УНІАН.
Він повідомив, що протягом тривалого часу Бойко звертався зі скаргами на больові відчуття в області хребта. Детальне обстеження показало наявність грижі в хребті.
11 жовтня голкіпер у Мюнхені успішно переніс операцію з видалення грижі.
"Операція пройшла дуже успішно. Німецькі фахівці повідомили нам, що оперативне втручання пройшло дуже професійно та вчасно. На наступний день Денис вже здійснював прогулянки в Німеччині, а через кілька днів повернувся в Київ. Воротар відчуває себе добре, скарги після операції зникли. Зараз він буде проходити спеціальну реабілітацію, яка займе від чотирьох до шести тижнів", - сказав лікар "Динамо" Леонід Миронов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Денис Бойко не зможе виходити на поле в найближчі півтора місяці, - про це повідомляє УНІАН.
Він повідомив, що протягом тривалого часу Бойко звертався зі скаргами на больові відчуття в області хребта. Детальне обстеження показало наявність грижі в хребті.
11 жовтня голкіпер у Мюнхені успішно переніс операцію з видалення грижі.
"Операція пройшла дуже успішно. Німецькі фахівці повідомили нам, що оперативне втручання пройшло дуже професійно та вчасно. На наступний день Денис вже здійснював прогулянки в Німеччині, а через кілька днів повернувся в Київ. Воротар відчуває себе добре, скарги після операції зникли. Зараз він буде проходити спеціальну реабілітацію, яка займе від чотирьох до шести тижнів", - сказав лікар "Динамо" Леонід Миронов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Хотіли пожартувати»: двоє підлітків вбили безхатька. ВІДЕО
18 жовтень, 03:18
Волиняни стали срібними призерами чемпіонату України
18 жовтень, 02:05
Голкіпер «Динамо» переніс складну операцію і «вилетів» на тривалий термін
18 жовтень, 01:22
На хімічному підприємстві Рівненщини стався вибух
18 жовтень, 00:14
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
18 жовтень, 00:00