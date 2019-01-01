Голкіпер «Динамо» переніс складну операцію і «вилетів» на тривалий термін

Голкіпер «Динамо» переніс операцію з видалення міжхребцевої грижі.буде відновлюватися до шести тижнівДенис Бойко не зможе виходити на поле в найближчі півтора місяці, - про це повідомляє УНІАН.Він повідомив, що протягом тривалого часу Бойко звертався зі скаргами на больові відчуття в області хребта. Детальне обстеження показало наявність грижі в хребті.11 жовтня голкіпер у Мюнхені успішно переніс операцію з видалення грижі."Операція пройшла дуже успішно. Німецькі фахівці повідомили нам, що оперативне втручання пройшло дуже професійно та вчасно. На наступний день Денис вже здійснював прогулянки в Німеччині, а через кілька днів повернувся в Київ. Воротар відчуває себе добре, скарги після операції зникли. Зараз він буде проходити спеціальну реабілітацію, яка займе від чотирьох до шести тижнів", - сказав лікар "Динамо"