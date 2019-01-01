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Волиняни стали срібними призерами чемпіонату України

Волиняни стали срібними призерами чемпіонату України
Вихованці КЗПО Старовижівський ЦДЮТ стали срібними призерами Чемпіонату України зі спортивного орієнтування.

Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних закладів, присвячений Дню захисника України, тривав з 11 по 14 жовтня у місті Києві, - інформує пресслужба Старовижівської ОТГ.

Гуртківці КЗПО Старовижівський ЦДЮТ Соломія Оксенчук , Юрій Солодуха, Олександр Худик зі Старовижівської ОТГ (тренер Тетяна Оксенчук) стали срібними призерами Чемпіонату у складі збірної області.
Волиняни стали срібними призерами чемпіонату України

На змагання з їхалося понад 700 учасників з усієї України. Приємно, що наші земляки здобули нагороди і в особистому заліку. Юрій Солодуха був другим на середній дистанції, Олександр Худик – третім. Соломія Оксенчук посіла третю сходинку в естафеті.
Волиняни стали срібними призерами чемпіонату України

В загальнокомандному заліку серед 22 команд Волинь посіла друге місце, поступившись команді із м. Суми. Третіми стали учасники з Івано-Франківська.

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Теги: Волинь, спортивне орієнтування
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