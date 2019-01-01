Волиняни стали срібними призерами чемпіонату України
Сьогодні, 02:05
Вихованці КЗПО Старовижівський ЦДЮТ стали срібними призерами Чемпіонату України зі спортивного орієнтування.
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних закладів, присвячений Дню захисника України, тривав з 11 по 14 жовтня у місті Києві, - інформує пресслужба Старовижівської ОТГ.
Гуртківці КЗПО Старовижівський ЦДЮТ Соломія Оксенчук , Юрій Солодуха, Олександр Худик зі Старовижівської ОТГ (тренер Тетяна Оксенчук) стали срібними призерами Чемпіонату у складі збірної області.
На змагання з їхалося понад 700 учасників з усієї України. Приємно, що наші земляки здобули нагороди і в особистому заліку. Юрій Солодуха був другим на середній дистанції, Олександр Худик – третім. Соломія Оксенчук посіла третю сходинку в естафеті.
В загальнокомандному заліку серед 22 команд Волинь посіла друге місце, поступившись команді із м. Суми. Третіми стали учасники з Івано-Франківська.
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Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних закладів, присвячений Дню захисника України, тривав з 11 по 14 жовтня у місті Києві, - інформує пресслужба Старовижівської ОТГ.
Гуртківці КЗПО Старовижівський ЦДЮТ Соломія Оксенчук , Юрій Солодуха, Олександр Худик зі Старовижівської ОТГ (тренер Тетяна Оксенчук) стали срібними призерами Чемпіонату у складі збірної області.
На змагання з їхалося понад 700 учасників з усієї України. Приємно, що наші земляки здобули нагороди і в особистому заліку. Юрій Солодуха був другим на середній дистанції, Олександр Худик – третім. Соломія Оксенчук посіла третю сходинку в естафеті.
В загальнокомандному заліку серед 22 команд Волинь посіла друге місце, поступившись команді із м. Суми. Третіми стали учасники з Івано-Франківська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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