США передала Україні два патрульні катери

Передані Україні Сполученими Штатами Америки два патрульні катери класу Island («Айленд») транспортують морем на борту балкера.Про це повідомив заступник начальника штабу ВМС з євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу, - пише Радіо Свобода.Найближчим часом катери, що отримали імена «Старобільськ» (P190) та «Слов’янськ» (P191), мають прибути до порту Одеси, а у листопаді, як очікується, вони будуть введені до складу Військово-морських сил.«Історія, яка тривала близько п'яти років, добігає до завершення», –підсумував офіцер.Цьогоріч у вересні в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли кількамісячне навчання й підготовку для служби на «Айлендах». Урочистості відбулися на базі Берегової охорони США в місті Балтіморі, штат Меріленд.Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), збудовані 1988 року, отримала й Україна – урочиста передача відбулася 27 вересня 2018-го. Україна отримує самі ці катери за програмою «Надлишкового оборонного обладнання» (Excess Defense Articles, EDA) безоплатно.