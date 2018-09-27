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США передала Україні два патрульні катери

США передала Україні два патрульні катери
Передані Україні Сполученими Штатами Америки два патрульні катери класу Island («Айленд») транспортують морем на борту балкера.

Про це повідомив заступник начальника штабу ВМС з євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко, - пише Радіо Свобода.

Найближчим часом катери, що отримали імена «Старобільськ» (P190) та «Слов’янськ» (P191), мають прибути до порту Одеси, а у листопаді, як очікується, вони будуть введені до складу Військово-морських сил.

«Історія, яка тривала близько п'яти років, добігає до завершення», –підсумував офіцер.

Цьогоріч у вересні в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли кількамісячне навчання й підготовку для служби на «Айлендах». Урочистості відбулися на базі Берегової охорони США в місті Балтіморі, штат Меріленд.

Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), збудовані 1988 року, отримала й Україна – урочиста передача відбулася 27 вересня 2018-го. Україна отримує самі ці катери за програмою «Надлишкового оборонного обладнання» (Excess Defense Articles, EDA) безоплатно.

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Теги: Україна, США
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