Повідомили, на скільки скоротять штат у волинських РДА

Уряд пропонує оптимізувати чисельність працівників районних державних адміністрацій. Скорочення працівників торкнуться і Волині.Тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської ОДА Олександр Киричук взяв участь у селекторній нараді з питань моделювання мережі публічних сервісів та послуг, перегляду перспективних планів формування територій громад областей й оптимізації структурних підрозділів райдержадміністрацій та граничної чисельності працівників таких підрозділів, - повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.Одним з основних питань, які обговорювалися на нараді, став розгляд пропозицій Уряду щодо оптимізації чисельності працівників та структури районних державних адміністрацій.Загалом, за попередніми підрахунками, пропонують скоротити 18 147 посад в усій державі. Варто зазначити, що відсоток скорочень коливається від 26% до 39% у різних областях. Для Волині, попередньо, він становитиме 28,43%.Окрім того, запропонували ліквідувати ряд функцій на рівні районних адміністрацій. Це, зокрема, напрями агропромислового розвитку, економічного розвитку й торгівлі, взаємодії з громадськістю, туризму та курортів, охорони здоров’я. Деякі напрями – об’єднати: житлово-комунальне господарство + містобудування та архітектуру + інфраструктуру; молодь та спорт + культура; енергетика + екологія та природні ресурси.Варто зазначити, що це лише пропозиції Уряду, які підлягають обговоренню та корегуванню. Обласні державні адміністрації ще матимуть час, аби висловити свої позиції щодо запропонованого варіанту оптимізації.