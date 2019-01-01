вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, на скільки скоротять штат у волинських РДА

Повідомили, на скільки скоротять штат у волинських РДА
Уряд пропонує оптимізувати чисельність працівників районних державних адміністрацій. Скорочення працівників торкнуться і Волині.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської ОДА Олександр Киричук взяв участь у селекторній нараді з питань моделювання мережі публічних сервісів та послуг, перегляду перспективних планів формування територій громад областей й оптимізації структурних підрозділів райдержадміністрацій та граничної чисельності працівників таких підрозділів, - повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.

Одним з основних питань, які обговорювалися на нараді, став розгляд пропозицій Уряду щодо оптимізації чисельності працівників та структури районних державних адміністрацій.

Загалом, за попередніми підрахунками, пропонують скоротити 18 147 посад в усій державі. Варто зазначити, що відсоток скорочень коливається від 26% до 39% у різних областях. Для Волині, попередньо, він становитиме 28,43%.

Окрім того, запропонували ліквідувати ряд функцій на рівні районних адміністрацій. Це, зокрема, напрями агропромислового розвитку, економічного розвитку й торгівлі, взаємодії з громадськістю, туризму та курортів, охорони здоров’я. Деякі напрями – об’єднати: житлово-комунальне господарство + містобудування та архітектуру + інфраструктуру; молодь та спорт + культура; енергетика + екологія та природні ресурси.

Варто зазначити, що це лише пропозиції Уряду, які підлягають обговоренню та корегуванню. Обласні державні адміністрації ще матимуть час, аби висловити свої позиції щодо запропонованого варіанту оптимізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, РДА, скорочення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, на скільки скоротять штат у волинських РДА
Сьогодні, 05:18
США передала Україні два патрульні катери
Сьогодні, 04:23
«Хотіли пожартувати»: двоє підлітків вбили безхатька. ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
Волиняни стали срібними призерами чемпіонату України
Сьогодні, 02:05
Голкіпер «Динамо» переніс складну операцію і «вилетів» на тривалий термін
Сьогодні, 01:22
Схожі новини
На Волині працівників райдержадміністрацій скоротять майже вдвічі На Волині працівників райдержадміністрацій скоротять майже вдвічі
29 серпень, 13:32
На Волині хочуть залишити лише три райони На Волині хочуть залишити лише три райони
12 липень, 16:10
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
09 липень, 17:07
Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу» Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»
09 липень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, на скільки скоротять штат у волинських РДА
Сьогодні, 05:18
 0
США передала Україні два патрульні катери
Сьогодні, 04:23
 0
«Хотіли пожартувати»: двоє підлітків вбили безхатька. ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
 0
Волиняни стали срібними призерами чемпіонату України
Сьогодні, 02:05
 0
Голкіпер «Динамо» переніс складну операцію і «вилетів» на тривалий термін
Сьогодні, 01:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿