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У Верховній Раді хочуть обкласти податками таксистів

У Верховній Раді хочуть обкласти податками таксистів
Українські парламентарії, спираючись на досвід Польщі, хочуть змінити концепцію оподаткування послуг таксі.


На думку помічника нардепа від Слуги Народу Данила Гетьманцева Дмитро Махайленко, обсяг цього ринку становить 50 млрд гривень, і більша частина його функціонує в тіні, - пише Аuto24.

Водночас в Польщі нещодавно впровадили кроки, які дають змогу вивести з тіні послуги з урахуванням сучасних реалій та врахуванням інтересів усіх учасників ринку: пасажирів (безпека, якість), бізнесу (доходи), держави (податки).

Зокрема, йдеться про легалізацію посередників – диспетчерських, діяльність яких в Польщі стала ліцензованим видом діяльності. На них покладається фіскальний контроль – диспетчерські зобов'язані зберігати всю інформацію про доходи таксистів і надавати її на першу вимогу контролюючих органів.

За порушення цих правил передбачені великі штрафи. Наприклад, штраф за незаконне посередництво – 30 тис доларів. При цьому в Польщі усі таксисти - підприємці, які платять податки в залежності від регіону.

Тому Михайленко пропонує наступну систему фіскального контролю: диспетчерські мають бути податковими агентами, усі таксисти – підприємцями 1, 2 чи 3 груп (залежно від того, вони займаюся перевезеннями постійно чи час від часу). А от ідей, як контролювати якість послуг та безпеку пасажирів, помічник нардепа не оприлюднив.

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Теги: таксі, податки
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