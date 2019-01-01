У Верховній Раді хочуть обкласти податками таксистів
Сьогодні, 07:27
Українські парламентарії, спираючись на досвід Польщі, хочуть змінити концепцію оподаткування послуг таксі.
На думку помічника нардепа від Слуги Народу Данила Гетьманцева Дмитро Махайленко, обсяг цього ринку становить 50 млрд гривень, і більша частина його функціонує в тіні, - пише Аuto24.
Водночас в Польщі нещодавно впровадили кроки, які дають змогу вивести з тіні послуги з урахуванням сучасних реалій та врахуванням інтересів усіх учасників ринку: пасажирів (безпека, якість), бізнесу (доходи), держави (податки).
Зокрема, йдеться про легалізацію посередників – диспетчерських, діяльність яких в Польщі стала ліцензованим видом діяльності. На них покладається фіскальний контроль – диспетчерські зобов'язані зберігати всю інформацію про доходи таксистів і надавати її на першу вимогу контролюючих органів.
За порушення цих правил передбачені великі штрафи. Наприклад, штраф за незаконне посередництво – 30 тис доларів. При цьому в Польщі усі таксисти - підприємці, які платять податки в залежності від регіону.
Тому Михайленко пропонує наступну систему фіскального контролю: диспетчерські мають бути податковими агентами, усі таксисти – підприємцями 1, 2 чи 3 груп (залежно від того, вони займаюся перевезеннями постійно чи час від часу). А от ідей, як контролювати якість послуг та безпеку пасажирів, помічник нардепа не оприлюднив.
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На думку помічника нардепа від Слуги Народу Данила Гетьманцева Дмитро Махайленко, обсяг цього ринку становить 50 млрд гривень, і більша частина його функціонує в тіні, - пише Аuto24.
Водночас в Польщі нещодавно впровадили кроки, які дають змогу вивести з тіні послуги з урахуванням сучасних реалій та врахуванням інтересів усіх учасників ринку: пасажирів (безпека, якість), бізнесу (доходи), держави (податки).
Зокрема, йдеться про легалізацію посередників – диспетчерських, діяльність яких в Польщі стала ліцензованим видом діяльності. На них покладається фіскальний контроль – диспетчерські зобов'язані зберігати всю інформацію про доходи таксистів і надавати її на першу вимогу контролюючих органів.
За порушення цих правил передбачені великі штрафи. Наприклад, штраф за незаконне посередництво – 30 тис доларів. При цьому в Польщі усі таксисти - підприємці, які платять податки в залежності від регіону.
Тому Михайленко пропонує наступну систему фіскального контролю: диспетчерські мають бути податковими агентами, усі таксисти – підприємцями 1, 2 чи 3 груп (залежно від того, вони займаюся перевезеннями постійно чи час від часу). А от ідей, як контролювати якість послуг та безпеку пасажирів, помічник нардепа не оприлюднив.
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