Фатальний «перекур»: у навчальному центрі Десна загинув строковик
Сьогодні, 06:09
На навчальній базі Десна через падіння з перил загинув солдат строкової служби.
Інцидент трапився під час "перекуру" - старший солдат Роман Бірук сів на перила, намагаючись з'їхати вниз, і впав на сходинку, - йдеться у повідомленні на сторінці наічального центру.
"Трагедія сталася в ніч на 14 жовтня. Майже опівночі після відбою старший солдат Роман Бирук разом із товаришем по службі порушили розпорядок дня, вирішивши вийти на перекур з казарми на вулицю. Вже спустившись на проліт, товариш Романа побачив, як хлопець сів на перила, намагаючись з‘їхати вниз. Але, за словами бійця, солдат Бирук втратив рівновагу, і впав на нижні сходи", - йдеться у повідомленні.
Бригади медиків та фельдшерів доправили строковика у місцевий шпиталь, а звідти – до Центрального військового клінічного госпіталю (Київ). Лікарі констатували відкриту черепно-мозкову травму та кому ІІ-ІІІ ступеню. Після кількох днів у реанімації солдат помер.
Відповідальні командири та чергові, які дозволили порушення розпорядку дня, за результатами службового розслідування отримають суворі покарання – до пониження в посаді.
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Інцидент трапився під час "перекуру" - старший солдат Роман Бірук сів на перила, намагаючись з'їхати вниз, і впав на сходинку, - йдеться у повідомленні на сторінці наічального центру.
"Трагедія сталася в ніч на 14 жовтня. Майже опівночі після відбою старший солдат Роман Бирук разом із товаришем по службі порушили розпорядок дня, вирішивши вийти на перекур з казарми на вулицю. Вже спустившись на проліт, товариш Романа побачив, як хлопець сів на перила, намагаючись з‘їхати вниз. Але, за словами бійця, солдат Бирук втратив рівновагу, і впав на нижні сходи", - йдеться у повідомленні.
Бригади медиків та фельдшерів доправили строковика у місцевий шпиталь, а звідти – до Центрального військового клінічного госпіталю (Київ). Лікарі констатували відкриту черепно-мозкову травму та кому ІІ-ІІІ ступеню. Після кількох днів у реанімації солдат помер.
Відповідальні командири та чергові, які дозволили порушення розпорядку дня, за результатами службового розслідування отримають суворі покарання – до пониження в посаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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