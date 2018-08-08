Фатальний «перекур»: у навчальному центрі Десна загинув строковик

На навчальній базі Десна через падіння з перил загинув солдат строкової служби.Інцидент трапився під час "перекуру" - старший солдат Роман Бірук сів на перила, намагаючись з'їхати вниз, і впав на сходинку, - йдеться у повідомленні на сторінці наічального центру."Трагедія сталася в ніч на 14 жовтня. Майже опівночі після відбою старший солдатразом із товаришем по службі порушили розпорядок дня, вирішивши вийти на перекур з казарми на вулицю. Вже спустившись на проліт, товариш Романа побачив, як хлопець сів на перила, намагаючись з‘їхати вниз. Але, за словами бійця, солдат Бирук втратив рівновагу, і впав на нижні сходи", - йдеться у повідомленні.Бригади медиків та фельдшерів доправили строковика у місцевий шпиталь, а звідти – до Центрального військового клінічного госпіталю (Київ). Лікарі констатували відкриту черепно-мозкову травму та кому ІІ-ІІІ ступеню. Після кількох днів у реанімації солдат помер.Відповідальні командири та чергові, які дозволили порушення розпорядку дня, за результатами службового розслідування отримають суворі покарання – до пониження в посаді.