Курс валют у Луцьку на 18 жовтня
Сьогодні, 08:35
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.646, а продаж – 25.099.
Євро при купівлі становить – 27.093, продажу – 27.761.
Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.395.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.854, продаж – 6.450.
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Євро при купівлі становить – 27.093, продажу – 27.761.
Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.395.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.854, продаж – 6.450.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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