Курс валют у Луцьку на 18 жовтня





Євро при купівлі становить – 27.093, продажу – 27.761.



Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.395.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.854, продаж – 6.450.



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