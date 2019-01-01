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Курс валют у Луцьку на 18 жовтня

Курс валют у Луцьку на 18 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.646, а продаж – 25.099.

Євро при купівлі становить – 27.093, продажу – 27.761.

Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.395.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.854, продаж – 6.450.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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