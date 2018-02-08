Волинянин виборов «золото» на чемпіонаті Європи з карате





Про це інформує прес-служба вишу.



Впродовж 12-13 жовтня 2019 року в м. Арад (Румунія) пройшов чемпіонат Європи з карате.



До складу збірної команди України увійшов студент групи ФКм-11технологічного факультету Луцького НТУ Запоренко Ярослав, який здобув золоту нагороду.





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