Волинянин виборов «золото» на чемпіонаті Європи з карате
Сьогодні, 08:50
Студент Луцького НТУ виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з карате.
Про це інформує прес-служба вишу.
Впродовж 12-13 жовтня 2019 року в м. Арад (Румунія) пройшов чемпіонат Європи з карате.
До складу збірної команди України увійшов студент групи ФКм-11технологічного факультету Луцького НТУ Запоренко Ярослав, який здобув золоту нагороду.
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Про це інформує прес-служба вишу.
Впродовж 12-13 жовтня 2019 року в м. Арад (Румунія) пройшов чемпіонат Європи з карате.
До складу збірної команди України увійшов студент групи ФКм-11технологічного факультету Луцького НТУ Запоренко Ярослав, який здобув золоту нагороду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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