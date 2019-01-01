18 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:01
18 жовтня в народному календарі відзначають пам'ять святої мучениці Харитини, яка була дуже доброю та благочестивою людиною.
Про це інформує 24 канал.
За легендами, усі муки Харитини супроводжувалися дивом. Коли її тіло облили оцтом – вона не відчувала болю. Коли її обстригли наголо, то на голові святої вмить виросло нове волосся. Коли дівчину зібралися збезчестити і коли до неї наблизилися розпусники, вона, після молитви, віддала Господу душу.
Іменини сьогодні святкують: Олександра, Григорій, Даміан, Матвій.
Народні прикмети на 18 жовтня
– Безвітряна погода обіцяє похолодання.
– Якщо сніг цього дня не впаде – зима настане не скоро.
– На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
– Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
Що можна робити 18 жовтня
1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 18 жовтня
1. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.
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Про це інформує 24 канал.
За легендами, усі муки Харитини супроводжувалися дивом. Коли її тіло облили оцтом – вона не відчувала болю. Коли її обстригли наголо, то на голові святої вмить виросло нове волосся. Коли дівчину зібралися збезчестити і коли до неї наблизилися розпусники, вона, після молитви, віддала Господу душу.
Іменини сьогодні святкують: Олександра, Григорій, Даміан, Матвій.
Народні прикмети на 18 жовтня
– Безвітряна погода обіцяє похолодання.
– Якщо сніг цього дня не впаде – зима настане не скоро.
– На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
– Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
Що можна робити 18 жовтня
1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 18 жовтня
1. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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