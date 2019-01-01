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На трасі поблизу Рівного вщент згорів автомобіль. ФОТО

На трасі поблизу Рівного вщент згорів автомобіль. ФОТО
На виїзді з Рівного поблизу села Бармаки внаслідок ДТП загорівся легковий автомобіль Audi.

Пожежа трапилась 17 жовтня о 16:17, - пише ДСНС України у Рівненській області.

На місці події працювали рятувальники.

На гасіння пожежі відразу подали два стволи. О 16:35 пожежу вдалося локалізувати, а о 16:58 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих не має. Причина пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються.

До гасіння залучали чотири одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників.

На трасі поблизу Рівного вщент згорів автомобіль. ФОТО
На трасі поблизу Рівного вщент згорів автомобіль. ФОТО
На трасі поблизу Рівного вщент згорів автомобіль. ФОТО
На трасі поблизу Рівного вщент згорів автомобіль. ФОТО

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Теги: авто, пожежа
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