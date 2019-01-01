На трасі поблизу Рівного вщент згорів автомобіль. ФОТО





Пожежа трапилась 17 жовтня о 16:17, - пише ДСНС України у Рівненській області.



На місці події працювали рятувальники.



На гасіння пожежі відразу подали два стволи. О 16:35 пожежу вдалося локалізувати, а о 16:58 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих не має. Причина пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються.



До гасіння залучали чотири одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виїзді з Рівного поблизу села Бармаки внаслідок ДТП загорівся легковий автомобіль Audi.Пожежа трапилась 17 жовтня о 16:17, - пише ДСНС України у Рівненській області.На місці події працювали рятувальники.На гасіння пожежі відразу подали два стволи. О 16:35 пожежу вдалося локалізувати, а о 16:58 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих не має. Причина пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються.До гасіння залучали чотири одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників.

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