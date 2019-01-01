Волинські священники зійшлися з журналістами у футбольному поєдинку





Про це повідомляє сайт "



На одному з мініфутбольних майданчиків зі штучним покриттям Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки завдяки сприянню ректора вишу Ігоря Коцана ввечері 17 жовтня відбувся товариський матч між працівниками ЗМІ області та священнослужителями. Збірну «ЗМІ-Волинь» вивів на поле заступник голови облорганізації НСЖУ, головний редактор «Волинської газети» Володимир Данилюк, а команду священнослужителів «Покров» Волинської єпархії УПЦ – голова просвітницького відділу, протоієрей Валентин Марчук, які заздалегідь домовилися про проведення цього спарингу.



Перед початком матчу команди хвилиною мовчання вшанували пам’ять передчасно загиблого на Любешівщині директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради Олексія Веремійчика.



А потім був футбол з необмеженою кількістю замін. Спочатку працівники ЗМІ та представники спортивної громадськості, які тісно співпрацюють із мас-медіа, вели в рахунку 3:1, але потім розгубили перевагу, і за кілька хвилин до завершення гри рахунок став нічийним. У кульмінаційний момент біля власних воріт прес-секретар ФК «Волинь» Дмитро Кузнєцов, володіючи м’ячем, отримав несподівану травму, впавши на поле, наче підкошений… У результаті – влучний удар суперника, і рахунок 4:3 на користь команди «Покров», який не змінився попри останні відчайдушні атаки «ЗМІ-Волинь».



Утім, як підсумували після гри всі спортсмени та капітани команд, у подібних змаганнях головне – не результат, а приязні стосунки як на футбольному полі, так і за його межами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна журналістів «ЗМІ-Волинь» та команда священнослужителів «Покров» провели товариський матч.Про це повідомляє сайт " Волинської газети ".На одному з мініфутбольних майданчиків зі штучним покриттям Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки завдяки сприянню ректора вишуввечері 17 жовтня відбувся товариський матч між працівниками ЗМІ області та священнослужителями. Збірну «ЗМІ-Волинь» вивів на поле заступник голови облорганізації НСЖУ, головний редактор «Волинської газети», а команду священнослужителів «Покров» Волинської єпархії УПЦ – голова просвітницького відділу, протоієрей, які заздалегідь домовилися про проведення цього спарингу.Перед початком матчу команди хвилиною мовчання вшанували пам’ять передчасно загиблого на Любешівщині директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськрадиА потім був футбол з необмеженою кількістю замін. Спочатку працівники ЗМІ та представники спортивної громадськості, які тісно співпрацюють із мас-медіа, вели в рахунку 3:1, але потім розгубили перевагу, і за кілька хвилин до завершення гри рахунок став нічийним. У кульмінаційний момент біля власних воріт прес-секретар ФК «Волинь», володіючи м’ячем, отримав несподівану травму, впавши на поле, наче підкошений… У результаті – влучний удар суперника, і рахунок 4:3 на користь команди «Покров», який не змінився попри останні відчайдушні атаки «ЗМІ-Волинь».Утім, як підсумували після гри всі спортсмени та капітани команд, у подібних змаганнях головне – не результат, а приязні стосунки як на футбольному полі, так і за його межами.

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