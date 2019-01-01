У Луцьку – потрійна аварія за участю маршрутки





Про це у Facebook написала користувачка Ірина Мельникова.



Зі світлини, опублікованої автором допису, видно, що зіткнулися дві Audi, бус Mercedes та маршрутка №32. Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



За попередньою інформацією, потерпілих в аварії немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вранці 18 жовтня на перехресті проспекті Відродження з вулицею Ветеранів зіткнулися чотири транспортні засоби – легковик, бус та маршрутка.Про це у Facebook написала користувачкаЗі світлини, опублікованої автором допису, видно, що зіткнулися дві Audi, бус Mercedes та маршрутка №32. Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.За попередньою інформацією, потерпілих в аварії немає.

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