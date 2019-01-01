У Луцьку – потрійна аварія за участю маршрутки
Сьогодні, 10:26
У Луцьку вранці 18 жовтня на перехресті проспекті Відродження з вулицею Ветеранів зіткнулися чотири транспортні засоби – легковик, бус та маршрутка.
Про це у Facebook написала користувачка Ірина Мельникова.
Зі світлини, опублікованої автором допису, видно, що зіткнулися дві Audi, бус Mercedes та маршрутка №32. Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
За попередньою інформацією, потерпілих в аварії немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook написала користувачка Ірина Мельникова.
Зі світлини, опублікованої автором допису, видно, що зіткнулися дві Audi, бус Mercedes та маршрутка №32. Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
За попередньою інформацією, потерпілих в аварії немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині бус зіткнувся з вантажівкою: травмувався один з водіїв
Сьогодні, 10:57
На Волині біля дороги прикордонники знайшли контрабандний товар
Сьогодні, 10:35
У Луцьку – потрійна аварія за участю маршрутки
Сьогодні, 10:26
Волинянин вкрав у чоловіка телефон і гроші
Сьогодні, 10:01