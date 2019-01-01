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У Луцьку – потрійна аварія за участю маршрутки

У Луцьку – потрійна аварія за участю маршрутки
У Луцьку вранці 18 жовтня на перехресті проспекті Відродження з вулицею Ветеранів зіткнулися чотири транспортні засоби – легковик, бус та маршрутка.

Про це у Facebook написала користувачка Ірина Мельникова.

Зі світлини, опублікованої автором допису, видно, що зіткнулися дві Audi, бус Mercedes та маршрутка №32. Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

За попередньою інформацією, потерпілих в аварії немає.



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Теги: аварія, маршрутка, Луцьк
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