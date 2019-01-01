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Письменниця з Рівного вишила повний текст «Лісової пісні» Лесі Українки

Письменниця з Рівного вишила повний текст «Лісової пісні» Лесі Українки
Письменниця і майстриня з Рівного Олена Медведєва вишила повний текст «Лісової пісні» Лесі Українки.

Про це вона розповіла на сторінці у Facebook, – пише видання «Волинь».

«Вишита вся «Лісова пісня...» Лесина!!! Без скорочення. Мовою оригіналу. Усі 72 сторінки факсимільного видання. Радості немає меж! Спасибі всім, хто був поруч, благословляв, розумів, надихав, підтримував! Звісно, книгу чекає ще не менш важливі та об‘ємні роботи: палітурна, ілюстративна... Вірю, що і це вдасться. Маю надію, що 25 лютого наступного року, у день народження Лесі Українки, ми вже читатимемо вишитий фоліант. Благословіть цю книгу і на наступному етапі її роботи!» – написала майстриня.

Цікаво, що це не перша спроба Олени Медведєвої передати текст нитками на полотні. Член Національної спілки письменників України, майстер народної творчості раніше вишила «Євангеліє від Івана», «Євангеліє від Марка», «Євангеліє від Луки», «Євангеліє від Матвія», які нині знаходяться в експозиції Острозького музею книги і друкарства на Рівненщині. Кожна робота має палітурки, обтягнуті шкірою, і виставлена у спеціальному дерев’яному футлярі, оздобленому художньою різьбою.

Також Олена виклала на полотні «Кобзар» Тараса Шевченка 1840 року видання, збірки поезій Івана Франка «Народна пісня», Ліни Костенко «Я мальву поцілую у щоку», Адама Міцкевича «Ода молодості», серію «Креативна книга», де тексти теж вишиті.

Письменниця з Рівного вишила повний текст «Лісової пісні» Лесі Українки

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Теги: Рівне, Майстриня, Лісова пісня, вишила повний текст
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