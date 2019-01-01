Волинянин вкрав у чоловіка телефон і гроші
Сьогодні, 10:01
17-го жовтня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшла заява про те, що в 45-річного жителя міста Устилуг невідий викрав телефон та гроші, які знаходилися у його кишені.
Крадіжка трапилася ще 26-го вересня, повідомили БУГу у поліції.
У чоловіка викрали телефон Xiaomi Redmi та гаманець, у якому було близько 2000 гривень.
Працівникам поліії вдалося встановити особу злодія. Ним виявився раніше судимий 38-річний житель Володимир-Волинського району.
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Крадіжка трапилася ще 26-го вересня, повідомили БУГу у поліції.
У чоловіка викрали телефон Xiaomi Redmi та гаманець, у якому було близько 2000 гривень.
Працівникам поліії вдалося встановити особу злодія. Ним виявився раніше судимий 38-річний житель Володимир-Волинського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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