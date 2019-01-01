На Волині біля дороги прикордонники знайшли контрабандний товар
Сьогодні, 10:35
Контрабандний товар на "зеленій" ділянці біля кордону з Білоруссю виявили прикордонники Луцького загону.
Так, під час патрулювання військовослужбовці відділу «Світязь» знайшли на узбіччі дороги між пунктами пропуску 1 230 пачок сигарет білоруського виробництва, - пише Держприкордонслужба України.
Сигарети доставили у відділ прикордонної служби. Згодом їх планують передати до ДФС.
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Так, під час патрулювання військовослужбовці відділу «Світязь» знайшли на узбіччі дороги між пунктами пропуску 1 230 пачок сигарет білоруського виробництва, - пише Держприкордонслужба України.
Сигарети доставили у відділ прикордонної служби. Згодом їх планують передати до ДФС.
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