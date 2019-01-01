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На Волині біля дороги прикордонники знайшли контрабандний товар

На Волині біля дороги прикордонники знайшли контрабандний товар
Контрабандний товар на "зеленій" ділянці біля кордону з Білоруссю виявили прикордонники Луцького загону.

Так, під час патрулювання військовослужбовці відділу «Світязь» знайшли на узбіччі дороги між пунктами пропуску 1 230 пачок сигарет білоруського виробництва, - пише Держприкордонслужба України.

Сигарети доставили у відділ прикордонної служби. Згодом їх планують передати до ДФС.

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Теги: контрабандний товар, сигарети
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