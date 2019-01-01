На Волині бус зіткнувся з вантажівкою: травмувався один з водіїв

На автодорозі «Ковель-Камінь-Каширськ» поблизу села Тойкут Ковельського району автомобіль «Renault Trafic» зіткнувся з вантажівкою.Аварія сталася 17 жовтня після 15:00, інформує ГУНП Волині.За кермом автомобіля «Renault Trafic» перебував 36-річний житель селища Любешів. Водій, ймовірно, не дотримався безпечного інтервалу руху й допустив зіткнення із зустрічною вантажівкою «КАМАЗ», під керуванням 49-річного жителя Ковеля.Внаслідок ДТП водій «Renault Trafic» отримав тілесні ушкодження, однак його не госпіталізовували.За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.