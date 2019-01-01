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Луцька вечірня школа змінила своє «обличчя»

Луцька вечірня школа змінила своє «обличчя»
У Луцьку ремонтують вечірню школу, дитсадок №25 та лінгвістичну гімназію №18.

Вона знаходиться на магістральній вулиці нашого міста - Ковельській та перебувала в жахливому стані: з обдертим фасадом, без гідроізоляції, у підвал затікала вода, яка руйнувала фундамент будівлі, - йдеться на сайті Луцькради.

Щоб навчальний заклад врятувати, з міського бюджету виділили майже 1,4 мільйона гривень.

"Зараз будівельники вже зробили проямки, гідроізоляцію вздовж фундаменту, капітально відремонтували фасад. На черзі - укладання бруківки. Усі роботи тут планують завершити на початку листопада, і школа матиме зовсім інший вигляд”, - зазначив радник міського голови Ігор Поліщук.

Також незапланований ремонт довелося робити у закладі дошкільної освіти №25 “Малятко”. Тут, через прорив мережі, затопило групу на першому поверсі та зіпсувалася підлога на другому. Будівельники вже постелили новий ламінат та завершують ремонтувати групу, щоб діти могли там нормально перебувати.

А у лінгвістичній гімназії №18 завершили ремонт в актовій залі та тривають роботи в гімнастичній.

Луцька вечірня школа змінила своє «обличчя»
Луцька вечірня школа змінила своє «обличчя»
Луцька вечірня школа змінила своє «обличчя»
Луцька вечірня школа змінила своє «обличчя»

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Теги: вечірня школа, Луцьк, ремонт
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