Луцька вечірня школа змінила своє «обличчя»

У Луцьку ремонтують вечірню школу, дитсадок №25 та лінгвістичну гімназію №18.Вона знаходиться на магістральній вулиці нашого міста - Ковельській та перебувала в жахливому стані: з обдертим фасадом, без гідроізоляції, у підвал затікала вода, яка руйнувала фундамент будівлі, - йдеться на сайті Луцькради.Щоб навчальний заклад врятувати, з міського бюджету виділили майже 1,4 мільйона гривень."Зараз будівельники вже зробили проямки, гідроізоляцію вздовж фундаменту, капітально відремонтували фасад. На черзі - укладання бруківки. Усі роботи тут планують завершити на початку листопада, і школа матиме зовсім інший вигляд”, - зазначив радник міського головиТакож незапланований ремонт довелося робити у закладі дошкільної освіти №25 “Малятко”. Тут, через прорив мережі, затопило групу на першому поверсі та зіпсувалася підлога на другому. Будівельники вже постелили новий ламінат та завершують ремонтувати групу, щоб діти могли там нормально перебувати.А у лінгвістичній гімназії №18 завершили ремонт в актовій залі та тривають роботи в гімнастичній.