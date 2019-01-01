Треба балансувати між комфортом для лучан й інтересами перевізників, – Тарас Шкітер про електронний квиток у транспорті. ВІДЕО





Коментар щодо нововведення надав співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, пише "



Він зауважив, що для влади є чимало завдань.



«Це вивести «вбілу» весь оборот перевізників, я маю на увазі фінансову частину, з якої будуть сплачені податки. Це – допомогти пенсіонерам користуватися тролейбусами і сплачувати, щоб не було в ЛПЕ ніякої корупційної складової. Це все важливі речі. Але найперше треба зробити так, щоб лучанам було зручно, комфортно і просто як в європейських країнах, коли не потрібно стояти в черзі, а можна підійти і телефоном чи карткою розрахуватися», – переконаний Тарас Шкітер.



На його переконання, якщо ж це не виконають, то може призвести до невдоволення лучан.



«І це невдоволення з часом перейде до того, що цю систему заберуть і покладуть у склад. Як це було. Тому, що варто наголосити, що в Луцьку вже впроваджували систему електронного квитка, закупляли техніку. Де вона – невідомо. Витрачені були наші з вами гроші – бюджетні гроші Луцька. Не можна допустити, щоб цього разу саме так відбулося», – зауважив Шкітер.



Також додав, що не потрібно забувати про перевізників та ускладнювати їм роботу, адже це може призвести до страйків та мітингів.



«Для перевізників провадження цієї системи буде складним механізмом, який вони, напевно, не захочуть впроваджувати, але будуть вимушені це зробити. Найголовніше, щоб це не відобразилося на вартості проїзду, а відповідно не відобразилося на лучанах. Треба балансувати між тим, щоб було комфортно лучанам і щоб підприємців «не задушити», щоб була та ж кількість маршрутів і якість, які підприємці надаватимуть у громадському транспорті», – наголосив співзасновник «СВІДОМИХ».



Своєю чергою екс-заступник Луцького міського голови Сергій Григоренко погодився із Тарасом Шкітером та переконаний, що систему треба впроваджувати поетапно.



Також розповів, чому попередня система безготівкового розрахунку у громадському транспорті не була запроваджена.



«Ми як попередня команда почали її запроваджувати, на жаль помер Микола Романюк, ми пішли з влади, а прийшла нова команда, яка її не захотіла. Сказали, що це погана система, подали до суду. Наша програма передбачала 3 мільйони гривень, ми вже заплатили один. В суді нова влада не виграла, 50 валідаторів лежать на складі. Система не була запроваджена, бо нова команда її просто відкинула», – відповів Сергій Григоренко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі обговорили тему запровадження електронного квитка у громадському транспорті міста.Коментар щодо нововведення надав співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», пише " Конкурент ".Він зауважив, що для влади є чимало завдань.«Це вивести «вбілу» весь оборот перевізників, я маю на увазі фінансову частину, з якої будуть сплачені податки. Це – допомогти пенсіонерам користуватися тролейбусами і сплачувати, щоб не було в ЛПЕ ніякої корупційної складової. Це все важливі речі. Але найперше треба зробити так, щоб лучанам було зручно, комфортно і просто як в європейських країнах, коли не потрібно стояти в черзі, а можна підійти і телефоном чи карткою розрахуватися», – переконаний Тарас Шкітер.На його переконання, якщо ж це не виконають, то може призвести до невдоволення лучан.«І це невдоволення з часом перейде до того, що цю систему заберуть і покладуть у склад. Як це було. Тому, що варто наголосити, що в Луцьку вже впроваджували систему електронного квитка, закупляли техніку. Де вона – невідомо. Витрачені були наші з вами гроші – бюджетні гроші Луцька. Не можна допустити, щоб цього разу саме так відбулося», – зауважив Шкітер.Також додав, що не потрібно забувати про перевізників та ускладнювати їм роботу, адже це може призвести до страйків та мітингів.«Для перевізників провадження цієї системи буде складним механізмом, який вони, напевно, не захочуть впроваджувати, але будуть вимушені це зробити. Найголовніше, щоб це не відобразилося на вартості проїзду, а відповідно не відобразилося на лучанах. Треба балансувати між тим, щоб було комфортно лучанам і щоб підприємців «не задушити», щоб була та ж кількість маршрутів і якість, які підприємці надаватимуть у громадському транспорті», – наголосив співзасновник «СВІДОМИХ».Своєю чергою екс-заступник Луцького міського головипогодився із Тарасом Шкітером та переконаний, що систему треба впроваджувати поетапно.Також розповів, чому попередня система безготівкового розрахунку у громадському транспорті не була запроваджена.«Ми як попередня команда почали її запроваджувати, на жаль помер, ми пішли з влади, а прийшла нова команда, яка її не захотіла. Сказали, що це погана система, подали до суду. Наша програма передбачала 3 мільйони гривень, ми вже заплатили один. В суді нова влада не виграла, 50 валідаторів лежать на складі. Система не була запроваджена, бо нова команда її просто відкинула», – відповів Сергій Григоренко.

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