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Синоптики розповіли, коли закінчиться «бабине літо» в Україні

Синоптики розповіли, коли закінчиться «бабине літо» в Україні
Гідрометцентр України прогнозує поступове зниження температури на всій території країни. До вихідних 26-27 жовтня температура повітря знизиться в середньому на 5 градусів.

Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило, - пише Обозреватель.

За його словами, поки що немає підстав говорити про закінчення "бабиного літа" – воно триватиме ще, як мінімум, 7 днів.

"Нового похолодання поки що не видно. Просто поступове зниження температури по всій території України. Тільки в кінці тижня можуть пройти невеликі дощі в західних областях, але це не вплине на ситуацію загалом", – пояснив синоптик.

"Така погода, "бабине літо", буде зберігатися до кінця наступного тижня. Десь буде більше хмарності, десь менше, тумани, але різкої зміни в погоді не очікується", – спрогнозував він.

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Теги: прогноз, погода, бабине літо
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