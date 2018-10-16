Синоптики розповіли, коли закінчиться «бабине літо» в Україні





Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило, - пише



За його словами, поки що немає підстав говорити про закінчення "бабиного літа" – воно триватиме ще, як мінімум, 7 днів.



"Нового похолодання поки що не видно. Просто поступове зниження температури по всій території України. Тільки в кінці тижня можуть пройти невеликі дощі в західних областях, але це не вплине на ситуацію загалом", – пояснив синоптик.



"Така погода, "бабине літо", буде зберігатися до кінця наступного тижня. Десь буде більше хмарності, десь менше, тумани, але різкої зміни в погоді не очікується", – спрогнозував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гідрометцентр України прогнозує поступове зниження температури на всій території країни. До вихідних 26-27 жовтня температура повітря знизиться в середньому на 5 градусів.Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру, - пише Обозреватель За його словами, поки що немає підстав говорити про закінчення "бабиного літа" – воно триватиме ще, як мінімум, 7 днів."Нового похолодання поки що не видно. Просто поступове зниження температури по всій території України. Тільки в кінці тижня можуть пройти невеликі дощі в західних областях, але це не вплине на ситуацію загалом", – пояснив синоптик."Така погода, "бабине літо", буде зберігатися до кінця наступного тижня. Десь буде більше хмарності, десь менше, тумани, але різкої зміни в погоді не очікується", – спрогнозував він.

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