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Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*

Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*
Нові компактні таунхауси, стильні котеджі «американського» зразка, акційні двокімнатні квартири – пропонуємо ознайомитися із найцікавішими пропозиціями помешкань від Будівельної компанії «Інвестор» у жовтні.

Є також унікальна можливість придбати квадратні метри для бізнесу у Ковелі, – пише Перший.

1. «Американський» котедж у «Струмочку»

Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*


На вигідних умовах наразі пропонують придбати котедж площею 156,06 м² за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.

Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.

Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору. Відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн – такими будуть котеджі «американського» зразка у житловому комплексі «Струмочок». Наразі на місці цих котеджів уже тривають фундаментні роботи, а забудовник виставив котеджі на продаж.

Ціна котеджу – 79 000 $. Можливе відтермінування на вигідних умовах. Перший внесок – 30%.

Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*
Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*


2. Таунхаус «Смарт» у «Струмочку»

Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*


У «Струмочку» також почали продаж нових таунхаусів «Смарт». Вони – менші за площею і, відповідно, продаються за нижчою ціною. З інших переваг – ці таунхауси мають вільне планування першого поверху і традиційно для житла у цьому ЖК – власний дворик.

Таунхауси «Смарт» – це двоповерхові будинки з окремим входом і терасою, що виходить на задній двір. Їх площа – 92,15 м2.

На першому поверсі є можливість вільного планування. Або ж – лишити запропонований забудовником варіант: на першому поверсі відділити кухню (13,44 м2 ), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.

Таунхаус «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) коштує 11 900 грн/м2. Вартість із наповненням – 13 500 грн/м2.

Також є можливість придбати таунхаус з відтермінуванням на 24 місяці за умови першого внеска – 50 %.

Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*


3. Комерційні приміщення в «Парковому кварталі»

Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*


Перший поверх у третьому будинку «Паркового кварталу» буде відведений під громадські приміщення – магазини, кафе, салони тощо. Тож мешканці цього житлового кварталу у Ковелі будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне.

«Інвестор» розпочав продаж цих комерційних приміщень. Є варіанти кімнат площею 78 м2, 112 м2 та 123 м2, також є можливість поділу.

Ціна – 15 000 грн/м2. Також є варіанти відтермінування та мінімального першого внеску – 10% (вартість квадрата тоді буде – 15 500 грн).



4. Двокімнатна квартира в «Супернові»

Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*


На акційних умовах пропонують двокімнатну квартиру в новому сьомому будинку житлового комплексу «Супернова», який зводять в районі вулиць Львівської та Потебні в Луцьку.

Нагадаємо, ця будівля вирізнятиметься на фоні перших будинків ЖК формою та плануванням: буде мати кілька під’їздів.

Ціна двокімнатної квартири площею 62,72 квадрати – 15 000 грн/м2.

За умови першого внеску 30% можливі різні варіанти відтермінування.

Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*


5. Двокімнатна квартира в «Юпітері»

Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*


У ЖК «Юпітер», який зводять на межі Луцька та села Липини, продають двокімнатну квартиру за ціною лише 14 000 грн/м2. Також існує можливість відтермінування.

Акційна квартира має площу 72,33 м². Площа вітальні та спальні – по 18,22 м², є простора кухня – 15,48 м².

Будинок, у якому продається квартира, уже збудований. Тут завершили утеплення та фарбування фасаду, внутрішні електромонтажні роботи. Працівники розпочинають облаштування сходових кліток, встановлення систем опалювання та котлів.

Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*


Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),

м. Ковель, вул. Глібова, 8б (ЖК «Парковий квартал»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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Теги: Інвестор, Луцьк, будинки, жовтень, житло, Ковель
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