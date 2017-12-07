Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*





Є також унікальна можливість придбати квадратні метри для бізнесу у Ковелі, – пише



1. «Американський» котедж у «Струмочку»







На вигідних умовах наразі пропонують придбати котедж площею 156,06 м² за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.



Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.



Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору. Відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн – такими будуть котеджі «американського» зразка у житловому комплексі



Ціна котеджу – 79 000 $. Можливе відтермінування на вигідних умовах. Перший внесок – 30%.







2. Таунхаус «Смарт» у «Струмочку»







У



Таунхауси «Смарт» – це двоповерхові будинки з окремим входом і терасою, що виходить на задній двір. Їх площа – 92,15 м2.



На першому поверсі є можливість вільного планування. Або ж – лишити запропонований забудовником варіант: на першому поверсі відділити кухню (13,44 м2 ), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.



Таунхаус «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) коштує 11 900 грн/м2. Вартість із наповненням – 13 500 грн/м2.



Також є можливість придбати таунхаус з відтермінуванням на 24 місяці за умови першого внеска – 50 %.







3. Комерційні приміщення в «Парковому кварталі»







Перший поверх у третьому будинку



«Інвестор» розпочав продаж цих комерційних приміщень. Є варіанти кімнат площею 78 м2, 112 м2 та 123 м2, також є можливість поділу.



Ціна – 15 000 грн/м2. Також є варіанти відтермінування та мінімального першого внеску – 10% (вартість квадрата тоді буде – 15 500 грн).







4. Двокімнатна квартира в «Супернові»







На акційних умовах пропонують двокімнатну квартиру в новому сьомому будинку житлового комплексу



Нагадаємо, ця будівля вирізнятиметься на фоні перших будинків ЖК формою та плануванням: буде мати кілька під’їздів.



Ціна двокімнатної квартири площею 62,72 квадрати – 15 000 грн/м2.



За умови першого внеску 30% можливі різні варіанти відтермінування.







5. Двокімнатна квартира в «Юпітері»







У ЖК



Акційна квартира має площу 72,33 м². Площа вітальні та спальні – по 18,22 м², є простора кухня – 15,48 м².



Будинок, у якому продається квартира, уже збудований. Тут завершили утеплення та фарбування фасаду, внутрішні електромонтажні роботи. Працівники розпочинають облаштування сходових кліток, встановлення систем опалювання та котлів.







Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),



м. Ковель, вул. Глібова, 8б (ЖК «Парковий квартал»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нові компактні таунхауси, стильні котеджі «американського» зразка, акційні двокімнатні квартири – пропонуємо ознайомитися із найцікавішими пропозиціями помешкань від Будівельної компанії «Інвестор» у жовтні.Є також унікальна можливість придбати квадратні метри для бізнесу у Ковелі, – пише Перший На вигідних умовах наразі пропонують придбати котедж площеюза проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору. Відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн – такими будуть котеджі «американського» зразка у житловому комплексі «Струмочок» . Наразі на місці цих котеджів уже тривають фундаментні роботи, а забудовник виставив котеджі на продаж.Ціна котеджу –. Можливе відтермінування на вигідних умовах. Перший внесок – 30%. «Струмочку» також почали продаж нових таунхаусів «Смарт». Вони – менші за площею і, відповідно, продаються за нижчою ціною. З інших переваг – ці таунхауси мають вільне планування першого поверху і традиційно для житла у цьому ЖК – власний дворик.Таунхауси «Смарт» – це двоповерхові будинки з окремим входом і терасою, що виходить на задній двір. Їх площа –На першому поверсі є можливість вільного планування. Або ж – лишити запропонований забудовником варіант: на першому поверсі відділити кухню (13,44 м2 ), вітальню (19,85 м2), коридор та санвузол.Таунхаус «Смарт» без наповнення (штукатурка, стяжка, комунікації) коштує. Вартість із наповненням –Також є можливість придбати таунхаус з відтермінуванням на 24 місяці за умови першого внеска – 50 %.Перший поверх у третьому будинку «Паркового кварталу» буде відведений під громадські приміщення – магазини, кафе, салони тощо. Тож мешканці цього житлового кварталу у Ковелі будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне.«Інвестор» розпочав продаж цих комерційних приміщень. Є варіанти кімнат площеюта, також є можливість поділу.Ціна –. Також є варіанти відтермінування та мінімального першого внеску – 10% (вартість квадрата тоді буде –).На акційних умовах пропонують двокімнатну квартиру в новому сьомому будинку житлового комплексу «Супернова» , який зводять в районі вулиць Львівської та Потебні в Луцьку.Нагадаємо, ця будівля вирізнятиметься на фоні перших будинків ЖК формою та плануванням: буде мати кілька під’їздів.Ціна двокімнатної квартири площеюквадрати –За умови першого внеску 30% можливі різні варіанти відтермінування.У ЖК «Юпітер» , який зводять на межі Луцька та села Липини, продають двокімнатну квартиру за ціною лише 14 000 грн/м2. Також існує можливість відтермінування.Акційна квартира має площу. Площа вітальні та спальні – по 18,22 м², є простора кухня – 15,48 м².Будинок, у якому продається квартира, уже збудований. Тут завершили утеплення та фарбування фасаду, внутрішні електромонтажні роботи. Працівники розпочинають облаштування сходових кліток, встановлення систем опалювання та котлів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію