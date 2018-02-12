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У Луцьку водій пропонував патрульним 100 гривень хабара. ВІДЕО

У Луцьку водій пропонував патрульним 100 гривень хабара. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Ківерцівській вранці затримали водія, який намагався дати 100 гривень хабара поліцейським.

Про це розповіла речниця патрульної поліції Ольга Бузулук, повідомляє Суспільне Волині.

Це сталося у п'ятницю, 18 жовтня, близько 9-ї ранку.

Відтак, 47-річний чоловік на автомобілі «ВАЗ» проїхав світлофор на червоний сигнал. Коли його зупинили патрульні – намагався дати їм гроші.

На місце інспектори викликали слідчих та запросили понятих. Спілкуватися із журналістами чоловік відмовився.


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Теги: Луцьк, хабар, порушення, патрульна поліція
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