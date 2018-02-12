У Луцьку водій пропонував патрульним 100 гривень хабара. ВІДЕО





Про це розповіла речниця патрульної поліції Ольга Бузулук, повідомляє



Це сталося у п'ятницю, 18 жовтня, близько 9-ї ранку.



Відтак, 47-річний чоловік на автомобілі «ВАЗ» проїхав світлофор на червоний сигнал. Коли його зупинили патрульні – намагався дати їм гроші.



На місце інспектори викликали слідчих та запросили понятих. Спілкуватися із журналістами чоловік відмовився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ківерцівській вранці затримали водія, який намагався дати 100 гривень хабара поліцейським.Про це розповіла речниця патрульної поліції Ольга Бузулук, повідомляє Суспільне Волині. Це сталося у п'ятницю, 18 жовтня, близько 9-ї ранку.Відтак, 47-річний чоловік на автомобілі «ВАЗ» проїхав світлофор на червоний сигнал. Коли його зупинили патрульні – намагався дати їм гроші.На місце інспектори викликали слідчих та запросили понятих. Спілкуватися із журналістами чоловік відмовився.

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