На «Луцькводоканалі» впроваджують систему, що працює без втручання людини
Сьогодні, 11:45
«Живі» датчики, які працюють без людського втручання, розмістили на об’єктах КП «Луцькводоканал».
Про це повідомляє пресслужба організації.
Технології так званого «Інтернету речей» планують запускати і на базі підприємства «Луцьксвітло» та поступово охоплювати ними весь Луцьк в рамках переходу на систему Smart city.
У Києві, Львові та Одесі впроваджуються «розумні» технології автоматичного та віддаленого керування датчиками, міськими системами, системи зчитування даних з приладів обліку з мінімальними витратами і без використання GSM-каналу зв'язку.
Аналогічні технології вже започаткували на кількох свердловинах КП «Луцькводоканал» за ініціативою директора підприємства Віктора Гуменюка. За словами першого заступника Луцького міського голови Григорія Недопада, «живу» систему управління мережами будуть запроваджувати і на підприємстві «Луцьксвітло», а згодом новітню технологію зможуть використовувати в усіх міських системах в рамках інноваційної програми smart city.
Що таке «живі» датчики та «Інтернет речей»
Новинка для Луцька і України – «Інтернет речей» – програма, що активно використовується у провідних країнах світу і передбачає автоматизовану роботу приладів, які працюють без втручання людини, взаємодіють між собою, передають інформацію про стан тих чи інших мереж, регулюють роботу систем і приладів. Прикладом такої програми є популярна нині технологія «розумний дім». Зараз система активно розростається на рівень великих міст і використовується в управлінні електромережами, водопровідно-каналізаційними мережами, системою освітлення, в медицині, екології та ін. До прикладу, «живі» датчики можуть автоматично і дистанційно знімати показники з лічильників води, газу чи електроенергії, вони можуть контролювати рівень тиску в мережах, передавати точну інформацію про стан мереж і можливі порушення в їх роботі.
В освітленні вулиць, за допомогою «живих» датчиків, можна запрограмувати кожен вуличний ліхтар, щоб він спрацьовував лише при наближенні людини чи автомобіля і вимикався за відсутності рухомих об’єктів. Це дозволяє економити електроенергію, а також отримувати інформацію про роботу ліхтарів, про всі можливі поломки в мережі.
«Сьогодні багато говорять про технологію «smart city», але без запровадження «розумних» технологій на практиці усе це лишається на рівні балачок, – зазначає Віктор Гуменюк. – Оскільки в Україні нещодавно розпочав працювати національний оператор мережі «Інтернету речей» LoRaWAN, а великі міста відразу почали активно впроваджувати ці технології, ми також, не втрачаючи часу, налагодили зв’язок із цією компанією. Домовився із представниками компанії, щоб вони почали розгортати сітку саме у місті Луцьку, попри те, що місто є одним із найменших обласних центрів і раніше не було пріоритетним для представників компанії. На цьому тижні п’ять «розумних» датчиків ми вже підключили у свердловинах на базі КП «Луцькводоканал», щоб автоматично отримувати показники лічильників». Наразі обладнання тестується і ми бачимо, що воно надійно працює».
Представники підприємства завітали і до першого заступника Луцького міського голови і презентували роботу системи «Інтернет речей» на базі систем зовнішнього освітлення. За словами Григорія Недопада, «розумні» технології будуть використовуватись в подальшому в мережах підприємства «Луцьксвітло». При закупівлі нових ламп передбачать вимогу щодо можливості підключення «розумних» датчиків. З їх допомогою кожен ліхтар працює наче живий організм, йому можна задавати індивідуальну програму роботи. Ці технології відносяться до енергоефективних, вони точно регулюють витрату енергоносіїв та забезпечують їх економію.
«На підприємстві «Луцькводоканал» з допомогою «живих» датчиків та «Інтернету речей» зможемо автоматично регулювати тиск в мережах, знімати показники, здійснювати комерційний облік, контролювати роботу приладів, налагодити їх автоматичну роботу і самодіагностику, – каже Віктор Гуменюк. – В перспективі дана технологія може використовуватися усіма, хто мають сучасні проекти чи хочуть впроваджувати сучасні технології в різних сферах життєдіяльності міста».
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Про це повідомляє пресслужба організації.
Технології так званого «Інтернету речей» планують запускати і на базі підприємства «Луцьксвітло» та поступово охоплювати ними весь Луцьк в рамках переходу на систему Smart city.
У Києві, Львові та Одесі впроваджуються «розумні» технології автоматичного та віддаленого керування датчиками, міськими системами, системи зчитування даних з приладів обліку з мінімальними витратами і без використання GSM-каналу зв'язку.
Аналогічні технології вже започаткували на кількох свердловинах КП «Луцькводоканал» за ініціативою директора підприємства Віктора Гуменюка. За словами першого заступника Луцького міського голови Григорія Недопада, «живу» систему управління мережами будуть запроваджувати і на підприємстві «Луцьксвітло», а згодом новітню технологію зможуть використовувати в усіх міських системах в рамках інноваційної програми smart city.
Що таке «живі» датчики та «Інтернет речей»
Новинка для Луцька і України – «Інтернет речей» – програма, що активно використовується у провідних країнах світу і передбачає автоматизовану роботу приладів, які працюють без втручання людини, взаємодіють між собою, передають інформацію про стан тих чи інших мереж, регулюють роботу систем і приладів. Прикладом такої програми є популярна нині технологія «розумний дім». Зараз система активно розростається на рівень великих міст і використовується в управлінні електромережами, водопровідно-каналізаційними мережами, системою освітлення, в медицині, екології та ін. До прикладу, «живі» датчики можуть автоматично і дистанційно знімати показники з лічильників води, газу чи електроенергії, вони можуть контролювати рівень тиску в мережах, передавати точну інформацію про стан мереж і можливі порушення в їх роботі.
В освітленні вулиць, за допомогою «живих» датчиків, можна запрограмувати кожен вуличний ліхтар, щоб він спрацьовував лише при наближенні людини чи автомобіля і вимикався за відсутності рухомих об’єктів. Це дозволяє економити електроенергію, а також отримувати інформацію про роботу ліхтарів, про всі можливі поломки в мережі.
«Сьогодні багато говорять про технологію «smart city», але без запровадження «розумних» технологій на практиці усе це лишається на рівні балачок, – зазначає Віктор Гуменюк. – Оскільки в Україні нещодавно розпочав працювати національний оператор мережі «Інтернету речей» LoRaWAN, а великі міста відразу почали активно впроваджувати ці технології, ми також, не втрачаючи часу, налагодили зв’язок із цією компанією. Домовився із представниками компанії, щоб вони почали розгортати сітку саме у місті Луцьку, попри те, що місто є одним із найменших обласних центрів і раніше не було пріоритетним для представників компанії. На цьому тижні п’ять «розумних» датчиків ми вже підключили у свердловинах на базі КП «Луцькводоканал», щоб автоматично отримувати показники лічильників». Наразі обладнання тестується і ми бачимо, що воно надійно працює».
Представники підприємства завітали і до першого заступника Луцького міського голови і презентували роботу системи «Інтернет речей» на базі систем зовнішнього освітлення. За словами Григорія Недопада, «розумні» технології будуть використовуватись в подальшому в мережах підприємства «Луцьксвітло». При закупівлі нових ламп передбачать вимогу щодо можливості підключення «розумних» датчиків. З їх допомогою кожен ліхтар працює наче живий організм, йому можна задавати індивідуальну програму роботи. Ці технології відносяться до енергоефективних, вони точно регулюють витрату енергоносіїв та забезпечують їх економію.
«На підприємстві «Луцькводоканал» з допомогою «живих» датчиків та «Інтернету речей» зможемо автоматично регулювати тиск в мережах, знімати показники, здійснювати комерційний облік, контролювати роботу приладів, налагодити їх автоматичну роботу і самодіагностику, – каже Віктор Гуменюк. – В перспективі дана технологія може використовуватися усіма, хто мають сучасні проекти чи хочуть впроваджувати сучасні технології в різних сферах життєдіяльності міста».
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