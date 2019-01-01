На «Луцькводоканалі» впроваджують систему, що працює без втручання людини

«Живі» датчики, які працюють без людського втручання, розмістили на об’єктах КП «Луцькводоканал».Про це повідомляє пресслужба організації.Технології так званого «Інтернету речей» планують запускати і на базі підприємства «Луцьксвітло» та поступово охоплювати ними весь Луцьк в рамках переходу на систему Smart city.У Києві, Львові та Одесі впроваджуються «розумні» технології автоматичного та віддаленого керування датчиками, міськими системами, системи зчитування даних з приладів обліку з мінімальними витратами і без використання GSM-каналу зв'язку.Аналогічні технології вже започаткували на кількох свердловинах КП «Луцькводоканал» за ініціативою директора підприємства. За словами першого заступника Луцького міського голови, «живу» систему управління мережами будуть запроваджувати і на підприємстві «Луцьксвітло», а згодом новітню технологію зможуть використовувати в усіх міських системах в рамках інноваційної програми smart city.Новинка для Луцька і України – «Інтернет речей» – програма, що активно використовується у провідних країнах світу і передбачає автоматизовану роботу приладів, які працюють без втручання людини, взаємодіють між собою, передають інформацію про стан тих чи інших мереж, регулюють роботу систем і приладів. Прикладом такої програми є популярна нині технологія «розумний дім». Зараз система активно розростається на рівень великих міст і використовується в управлінні електромережами, водопровідно-каналізаційними мережами, системою освітлення, в медицині, екології та ін. До прикладу, «живі» датчики можуть автоматично і дистанційно знімати показники з лічильників води, газу чи електроенергії, вони можуть контролювати рівень тиску в мережах, передавати точну інформацію про стан мереж і можливі порушення в їх роботі.В освітленні вулиць, за допомогою «живих» датчиків, можна запрограмувати кожен вуличний ліхтар, щоб він спрацьовував лише при наближенні людини чи автомобіля і вимикався за відсутності рухомих об’єктів. Це дозволяє економити електроенергію, а також отримувати інформацію про роботу ліхтарів, про всі можливі поломки в мережі.«Сьогодні багато говорять про технологію «smart city», але без запровадження «розумних» технологій на практиці усе це лишається на рівні балачок, – зазначає Віктор Гуменюк. – Оскільки в Україні нещодавно розпочав працювати національний оператор мережі «Інтернету речей» LoRaWAN, а великі міста відразу почали активно впроваджувати ці технології, ми також, не втрачаючи часу, налагодили зв’язок із цією компанією. Домовився із представниками компанії, щоб вони почали розгортати сітку саме у місті Луцьку, попри те, що місто є одним із найменших обласних центрів і раніше не було пріоритетним для представників компанії. На цьому тижні п’ять «розумних» датчиків ми вже підключили у свердловинах на базі КП «Луцькводоканал», щоб автоматично отримувати показники лічильників». Наразі обладнання тестується і ми бачимо, що воно надійно працює».Представники підприємства завітали і до першого заступника Луцького міського голови і презентували роботу системи «Інтернет речей» на базі систем зовнішнього освітлення. За словами Григорія Недопада, «розумні» технології будуть використовуватись в подальшому в мережах підприємства «Луцьксвітло». При закупівлі нових ламп передбачать вимогу щодо можливості підключення «розумних» датчиків. З їх допомогою кожен ліхтар працює наче живий організм, йому можна задавати індивідуальну програму роботи. Ці технології відносяться до енергоефективних, вони точно регулюють витрату енергоносіїв та забезпечують їх економію.«На підприємстві «Луцькводоканал» з допомогою «живих» датчиків та «Інтернету речей» зможемо автоматично регулювати тиск в мережах, знімати показники, здійснювати комерційний облік, контролювати роботу приладів, налагодити їх автоматичну роботу і самодіагностику, – каже Віктор Гуменюк. – В перспективі дана технологія може використовуватися усіма, хто мають сучасні проекти чи хочуть впроваджувати сучасні технології в різних сферах життєдіяльності міста».