У громаді на Волині два роки працюватиме волонтер із США

В Смідинську громаду приїхав волонтер Корпусу Миру, який разом з жителями працюватиме над подальшим розвитком громади.Відомо, що його місія триватиме два роки, - йдеться на сайті Смідинської громади.16 жовтня 110 американських громадян склали присягу і офіційно стали волонтерами Корпусу миру США в Україні.Корпус миру США – це незалежне, неполітичне, нерелігійне і неприбуткове агентство виконавчої гілки уряду Сполучених Штатів. Його засновав президент США Джон Кеннеді у 1961 році з метою зміцнення миру та дружби між людьми різних національностей і культур. Наразі Корпус миру здійснює свою діяльність у понад 60 країнах.