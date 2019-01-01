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У громаді на Волині два роки працюватиме волонтер із США

У громаді на Волині два роки працюватиме волонтер із США
В Смідинську громаду приїхав волонтер Корпусу Миру, який разом з жителями працюватиме над подальшим розвитком громади.

Відомо, що його місія триватиме два роки, - йдеться на сайті Смідинської громади.

16 жовтня 110 американських громадян склали присягу і офіційно стали волонтерами Корпусу миру США в Україні.

Довідка. Корпус миру США – це незалежне, неполітичне, нерелігійне і неприбуткове агентство виконавчої гілки уряду Сполучених Штатів. Його засновав президент США Джон Кеннеді у 1961 році з метою зміцнення миру та дружби між людьми різних національностей і культур. Наразі Корпус миру здійснює свою діяльність у понад 60 країнах.

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Теги: Корпус миру США, волонтер
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