У громаді на Волині два роки працюватиме волонтер із США
Сьогодні, 12:08
В Смідинську громаду приїхав волонтер Корпусу Миру, який разом з жителями працюватиме над подальшим розвитком громади.
Відомо, що його місія триватиме два роки, - йдеться на сайті Смідинської громади.
16 жовтня 110 американських громадян склали присягу і офіційно стали волонтерами Корпусу миру США в Україні.
Довідка. Корпус миру США – це незалежне, неполітичне, нерелігійне і неприбуткове агентство виконавчої гілки уряду Сполучених Штатів. Його засновав президент США Джон Кеннеді у 1961 році з метою зміцнення миру та дружби між людьми різних національностей і культур. Наразі Корпус миру здійснює свою діяльність у понад 60 країнах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відомо, що його місія триватиме два роки, - йдеться на сайті Смідинської громади.
16 жовтня 110 американських громадян склали присягу і офіційно стали волонтерами Корпусу миру США в Україні.
Довідка. Корпус миру США – це незалежне, неполітичне, нерелігійне і неприбуткове агентство виконавчої гілки уряду Сполучених Штатів. Його засновав президент США Джон Кеннеді у 1961 році з метою зміцнення миру та дружби між людьми різних національностей і культур. Наразі Корпус миру здійснює свою діяльність у понад 60 країнах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
38-річного волинянина, який зник 5 днів тому, знайшли у лісі
Сьогодні, 12:29
У шацькому ліси знайшли рідкісний «гриб-баран». ФОТО
Сьогодні, 12:20
У громаді на Волині два роки працюватиме волонтер із США
Сьогодні, 12:08
Знайшли зниклого волинянина, який ходив дорогами з Біблією
Сьогодні, 11:55