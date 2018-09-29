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Знайшли зниклого волинянина, який ходив дорогами з Біблією

Знайшли зниклого волинянина, який ходив дорогами з Біблією
Поліція встановила місце перебування безвісти зниклого громадянина Гусюка Володимира Петровича, 1956 р. н.

Про це інформує ВолиньUA.

Чоловік весь час знаходився у місті Червоноград Львівської області.

Жертвою будь-якого кримінального правопорушення не став.

Знайшли зниклого волинянина, який ходив дорогами з Біблією

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Теги: знайшли волинянина, шизофренія
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