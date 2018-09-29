Знайшли зниклого волинянина, який ходив дорогами з Біблією
Сьогодні, 11:55
Поліція встановила місце перебування безвісти зниклого громадянина Гусюка Володимира Петровича, 1956 р. н.
Про це інформує ВолиньUA.
Чоловік весь час знаходився у місті Червоноград Львівської області.
Жертвою будь-якого кримінального правопорушення не став.
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Про це інформує ВолиньUA.
Чоловік весь час знаходився у місті Червоноград Львівської області.
Жертвою будь-якого кримінального правопорушення не став.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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