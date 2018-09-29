Знайшли зниклого волинянина, який ходив дорогами з Біблією

безвісти зниклого громадянина Гусюка Володимира Петровича, 1956 р. н.



Про це інформує



Чоловік весь час знаходився у місті Червоноград Львівської області.



Жертвою будь-якого кримінального правопорушення не став.





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