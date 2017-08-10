Отримайте щасливу годину гри в боулінг за 1 гривню у "StrikeCity", що в ТРЦ "ПортCity".Що для цього потрібно? Замовте один із акційних наборів "Щаслива година" в боулінг-клубі "StrikeCity". Після чого ви отримаєте 1 годину гри в боулінг за 1 гривню.Для участі в акції ви маєте можливість забронювати доріжку заздалегідь за телефоном: 067 334 50 85.Акційна пропозиція діє щодня. Термін дії акції до 01.12.2019 року. Більш детальніші умови акції запитуйте на касі боулінг-клубу "StrikeCity".