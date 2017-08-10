Отримайте щасливу годину гри в боулінг за 1 гривню у «StrikeCity»*
Сьогодні, 14:23
Отримайте щасливу годину гри в боулінг за 1 гривню у "StrikeCity", що в ТРЦ "ПортCity".
Що для цього потрібно? Замовте один із акційних наборів "Щаслива година" в боулінг-клубі "StrikeCity". Після чого ви отримаєте 1 годину гри в боулінг за 1 гривню.
Для участі в акції ви маєте можливість забронювати доріжку заздалегідь за телефоном: 067 334 50 85.
Акційна пропозиція діє щодня. Термін дії акції до 01.12.2019 року. Більш детальніші умови акції запитуйте на касі боулінг-клубу "StrikeCity".
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Що для цього потрібно? Замовте один із акційних наборів "Щаслива година" в боулінг-клубі "StrikeCity". Після чого ви отримаєте 1 годину гри в боулінг за 1 гривню.
Для участі в акції ви маєте можливість забронювати доріжку заздалегідь за телефоном: 067 334 50 85.
Акційна пропозиція діє щодня. Термін дії акції до 01.12.2019 року. Більш детальніші умови акції запитуйте на касі боулінг-клубу "StrikeCity".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Отримайте щасливу годину гри в боулінг за 1 гривню у «StrikeCity»*
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