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Отримайте щасливу годину гри в боулінг за 1 гривню у «StrikeCity»*

Отримайте щасливу годину гри в боулінг за 1 гривню у «StrikeCity»*
Отримайте щасливу годину гри в боулінг за 1 гривню у "StrikeCity", що в ТРЦ "ПортCity".

Що для цього потрібно? Замовте один із акційних наборів "Щаслива година" в боулінг-клубі "StrikeCity". Після чого ви отримаєте 1 годину гри в боулінг за 1 гривню.

Для участі в акції ви маєте можливість забронювати доріжку заздалегідь за телефоном: 067 334 50 85.

Акційна пропозиція діє щодня. Термін дії акції до 01.12.2019 року. Більш детальніші умови акції запитуйте на касі боулінг-клубу "StrikeCity".

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Теги: ПортCity, боулінг
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