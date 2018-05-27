У шацькому ліси знайшли рідкісний «гриб-баран». ФОТО
Сьогодні, 12:20
У лісі в Шацькому районі знайшли незвичайний гриб, занесений до Червоної книги України.
Фото рідкісного гриба опублікувала в соцмережах Любов Сахарук, повідомляє "Кордон".
"Дари шацьких лісів. Ось такі велетні ростуть у лісах Шаччини. Це грифола кучерява або бараняча голова. Дорослий гриб може важити до 10 кг. Фото моє, а не з інтернету", – йдеться у дописі.
Насправді рідкісний екземпляр називається «спарасіс кучерявий» (дещо схожий на грифолу кучеряву), він занесений до Червоної книги України як зникаючий вид. У народі його дійсно називають “гриб-баран” або “грибна капуста”. Знайдений у лісі диво-гриб – їстівний.
Довідково:
У Червоній книзі України пишуть, що ареалом поширення гриба є Євразія та Північна Америка. В Україні він зустрічається вкрай рідко і зазвичай поодинці. Спробувати знайти його можна в Карпатах, західноукраїнських лісах і на Поліссі.
Причини зникнення гриба – занадто активне полювання грибників і знищення віковічних сосен.
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Фото рідкісного гриба опублікувала в соцмережах Любов Сахарук, повідомляє "Кордон".
"Дари шацьких лісів. Ось такі велетні ростуть у лісах Шаччини. Це грифола кучерява або бараняча голова. Дорослий гриб може важити до 10 кг. Фото моє, а не з інтернету", – йдеться у дописі.
Насправді рідкісний екземпляр називається «спарасіс кучерявий» (дещо схожий на грифолу кучеряву), він занесений до Червоної книги України як зникаючий вид. У народі його дійсно називають “гриб-баран” або “грибна капуста”. Знайдений у лісі диво-гриб – їстівний.
Довідково:
У Червоній книзі України пишуть, що ареалом поширення гриба є Євразія та Північна Америка. В Україні він зустрічається вкрай рідко і зазвичай поодинці. Спробувати знайти його можна в Карпатах, західноукраїнських лісах і на Поліссі.
Причини зникнення гриба – занадто активне полювання грибників і знищення віковічних сосен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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