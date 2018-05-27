У шацькому ліси знайшли рідкісний «гриб-баран». ФОТО





Фото рідкісного гриба опублікувала в соцмережах Любов Сахарук, повідомляє



"Дари шацьких лісів. Ось такі велетні ростуть у лісах Шаччини. Це грифола кучерява або бараняча голова. Дорослий гриб може важити до 10 кг. Фото моє, а не з інтернету", – йдеться у дописі.



Насправді рідкісний екземпляр називається «спарасіс кучерявий» (дещо схожий на грифолу кучеряву), він занесений до Червоної книги України як зникаючий вид. У народі його дійсно називають “гриб-баран” або “грибна капуста”. Знайдений у лісі диво-гриб – їстівний.



Довідково:



У Червоній книзі України пишуть, що ареалом поширення гриба є Євразія та Північна Америка. В Україні він зустрічається вкрай рідко і зазвичай поодинці. Спробувати знайти його можна в Карпатах, західноукраїнських лісах і на Поліссі.

Причини зникнення гриба – занадто активне полювання грибників і знищення віковічних сосен.





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