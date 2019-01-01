Волинянин розгулював містом з пакетом небезпечних предметів

У жителя Ковельського району поліція вилучила небезпечні предмети.17 трубок циліндричної форми, виготовленні з матеріалу схожого на порох, виявили на вулиці міста під час поверхневого огляду 39-річного чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.Предмети вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.Поліція Волині нагадує, що незаконне зберігання зброї та вибухівки тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, особа, яка добровільно видасть органам влади заборонені предмети, звільняються від кримінальної відповідальності.