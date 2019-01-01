Волинянин розгулював містом з пакетом небезпечних предметів
Сьогодні, 20:45
У жителя Ковельського району поліція вилучила небезпечні предмети.
17 трубок циліндричної форми, виготовленні з матеріалу схожого на порох, виявили на вулиці міста під час поверхневого огляду 39-річного чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.
Предмети вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Поліція Волині нагадує, що незаконне зберігання зброї та вибухівки тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, особа, яка добровільно видасть органам влади заборонені предмети, звільняються від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
17 трубок циліндричної форми, виготовленні з матеріалу схожого на порох, виявили на вулиці міста під час поверхневого огляду 39-річного чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.
Предмети вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Поліція Волині нагадує, що незаконне зберігання зброї та вибухівки тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, особа, яка добровільно видасть органам влади заборонені предмети, звільняються від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:58
Волинянин розгулював містом з пакетом небезпечних предметів
Сьогодні, 20:45
У Володимирі затримала киянина з холодною зброєю
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині повісився 54-річний чоловік
Сьогодні, 19:45