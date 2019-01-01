вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин розгулював містом з пакетом небезпечних предметів

Волинянин розгулював містом з пакетом небезпечних предметів
У жителя Ковельського району поліція вилучила небезпечні предмети.

17 трубок циліндричної форми, виготовленні з матеріалу схожого на порох, виявили на вулиці міста під час поверхневого огляду 39-річного чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.

Предмети вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Поліція Волині нагадує, що незаконне зберігання зброї та вибухівки тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, особа, яка добровільно видасть органам влади заборонені предмети, звільняються від кримінальної відповідальності.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: небезпечні предмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:58
Волинянин розгулював містом з пакетом небезпечних предметів
Сьогодні, 20:45
У Володимирі затримала киянина з холодною зброєю
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині повісився 54-річний чоловік
Сьогодні, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:58
 0
Волинянин розгулював містом з пакетом небезпечних предметів
Сьогодні, 20:45
 0
У Володимирі затримала киянина з холодною зброєю
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині повісився 54-річний чоловік
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿