Луцьк попрощався із загиблим на озері Люб'язь Олексієм Веремійчиком

Луцьк провів у останню земну дорогу директора департаменту сім'ї, молоді та спорту міської радиПрощання із загиблим та заупокійне богослужіння відбулися у Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні, 18 жовтня.Віддати останню шану загиблому прийшли сотні людей – рідних, друзів, колег та знайомих, які любили та поважали його.У проповіді після заупокійного богослужіння митрополит Луцький і Волинськийзауважив, що усім нам важко змиритися, коли цей світ покидає молода і активна людина, яка діяла і змінювала на краще простір навколо себе і яка залишає по собі велику пам’ять.«Тоді у всі нас постає питання, чому так? Що таке життя? Чому сьогодні, чому за таких обставин? Дуже багато питань. Але відповіді на них не знайдеш і через все життя. Така тайна божа. Коли кого Господь покличе, він сам визначає», - сказав священнослужитель.Владика Михаїл наголосив, що кожен із сотень людей, хто прийшов провести Олексія Веремійчика в останню дорогу, прийшов, щоб висловити почуття вдячності цій людині: «По людині судять не за тим, скільки вона прожила, а як вона прожила і що вона лишила по собі. Важливо, як згадають. В першу чергу – як згадає Бог. А Бог згадає за молитвами тих людей, яким ти зробив добро. Бо вони будуть гукати до Бога, і він прийме тебе у Царстві своїм».Священник наголосив, що важливо при житті робити добрі справи, говорити добрі слова, не відкладати те, що можна зробити сьогодні, на завтра. Бо у будь-яку мить кожен з нас може залишити цей світ: «Важливо пам’ятати про те, що ця мить наступить. Важливо пам’ятати, що полишивши все земне з собою забираєш лише відголос добрих і поганих справ».Митрополит Михаїл зауважив, що Олексій Веремійчик був справді хорошою людиною. І тому усім нині так важко відпускати його на небеса.«Ми скорбимо, бо більше не побачимо. Але я впевнений, що його любов, яку він мав до дружини, дитини, до нас, до справи, до міста – вона залишиться серед нас. І ми його будемо згадувати не лише сьогодні, бо справи, які він залишив по собі, будуть говорити про нього», - висловився священнослужитель.Він закликав молитися за загиблого, дякувати у молитві за те, що він був серед нас.«Нехай Господь воздасть йому тією ж любов’ю, яку він проявляв до нас, оселивши його в оселях, де немає ні журби, ні зітхань. Хай Господь дарує йому Царство небесне, а нас із вами надихне зробити висновки, як треба жити, які вчинки робити. Бо ми повинні вчитися, дивлячись на ближнього свого», – звернувся до присутніх у храмі владика Михаїл.На завершення він висловив співчуття усім рідним покійного і закликав тих, кому був дорогий Олексій Веремійчик, підтримувати його родину і зараз, і завжди, бо біль від втрати довго краятиме серця.Поховали Олексія Веремійчика на цвинтарі у селі Городище Луцького району.Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.Дружинатакож організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося. 16 жовтня в озері Люб'язь