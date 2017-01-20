На волинському пункті пропуску вилучили легковик, набитий продуктами харчування. ФОТО
Сьогодні, 13:00
У пункті пропуску "Устилуг" прикордонники вилучили автомобіль, набитий продуктами харчування.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
53-річний українець, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій Fiat продуктами харчування. М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто.
Зазначають, усього правоохоронці дістали з легковика понад 130 кілограмів продуктів.
Товар і автівку вилучили. Загальна вартість конфіскату становить більше 120 тисяч гривень.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
53-річний українець, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій Fiat продуктами харчування. М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто.
Зазначають, усього правоохоронці дістали з легковика понад 130 кілограмів продуктів.
Товар і автівку вилучили. Загальна вартість конфіскату становить більше 120 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ти ба яка скотиняка !!!!!! їсти хоче !!!!!
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