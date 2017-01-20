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На волинському пункті пропуску вилучили легковик, набитий продуктами харчування. ФОТО

На волинському пункті пропуску вилучили легковик, набитий продуктами харчування. ФОТО
У пункті пропуску "Устилуг" прикордонники вилучили автомобіль, набитий продуктами харчування.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

53-річний українець, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій Fiat продуктами харчування. М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто.

Зазначають, усього правоохоронці дістали з легковика понад 130 кілограмів продуктів.

Товар і автівку вилучили. Загальна вартість конфіскату становить більше 120 тисяч гривень.

На волинському пункті пропуску вилучили легковик, набитий продуктами харчування. ФОТО
На волинському пункті пропуску вилучили легковик, набитий продуктами харчування. ФОТО
На волинському пункті пропуску вилучили легковик, набитий продуктами харчування. ФОТО

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Теги: прикордонник, Польща, продукти харчування
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Коментарі 1
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ти ба яка скотиняка !!!!!! їсти хоче !!!!!
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