На волинському пункті пропуску вилучили легковик, набитий продуктами харчування. ФОТО





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53-річний українець, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій Fiat продуктами харчування. М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто.



Зазначають, усього правоохоронці дістали з легковика понад 130 кілограмів продуктів.



Товар і автівку вилучили. Загальна вартість конфіскату становить більше 120 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску "Устилуг" прикордонники вилучили автомобіль, набитий продуктами харчування.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон 53-річний українець, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій Fiat продуктами харчування. М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто.Зазначають, усього правоохоронці дістали з легковика понад 130 кілограмів продуктів.Товар і автівку вилучили. Загальна вартість конфіскату становить більше 120 тисяч гривень.

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