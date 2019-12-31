У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*
Сьогодні, 17:41
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» – найвигідніші розваги.
Відтак, усіх охочих запрошують до закладу.
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Понеділок – "День роллера" на Арені розваг GeneratorCity, 2-й поверх. Катання на роликах в цей день вартує 30 гривень, а зі своїми роликами лише – 10 гривень.
Вівторок – "День глядача" у кінотеатрі PremierCity, 3-й поверх ПортCity. Квитки на фільм до 18-ї години вартують 35 гривень, після 18-ї – 50 гривень.
Середа – "Дитячий день" у ДРЦ FigliMigli, 3-й поверх ПортCity. Щосереди на віртуальну зону "Світ майбутнього" та зону батутів FigliMigli знижка -40%.
Четвер – "День боулера" у боулінг-клубі StrikeCity, 3-й поверх. Ви можете провести незабутній час за грою в боулінг всього за 100 грн/год.
*Пропозиція діє до 31.12.2019 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладів.
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Відтак, усіх охочих запрошують до закладу.
⠀
Понеділок – "День роллера" на Арені розваг GeneratorCity, 2-й поверх. Катання на роликах в цей день вартує 30 гривень, а зі своїми роликами лише – 10 гривень.
Вівторок – "День глядача" у кінотеатрі PremierCity, 3-й поверх ПортCity. Квитки на фільм до 18-ї години вартують 35 гривень, після 18-ї – 50 гривень.
Середа – "Дитячий день" у ДРЦ FigliMigli, 3-й поверх ПортCity. Щосереди на віртуальну зону "Світ майбутнього" та зону батутів FigliMigli знижка -40%.
Четвер – "День боулера" у боулінг-клубі StrikeCity, 3-й поверх. Ви можете провести незабутній час за грою в боулінг всього за 100 грн/год.
*Пропозиція діє до 31.12.2019 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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