Відтепер у «PremierCity» попкорн та напої можна купувати онлайн*





Відтепер, ви можете купувати смачний попкорн та напої без черг на сайті



Як цим користуватися?



На етапі купівлі квитка на сайті



Після оплати замовлення, ви отримаєте на електронну пошту квиток, який надасть змогу отримати ваше замовлення перед сеансом без черги в буфеті кінотеатру. Смак попкорну ви можете обрати безпосередньо в буфеті.





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