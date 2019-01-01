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Відтепер у «PremierCity» попкорн та напої можна купувати онлайн*

Відтепер у «PremierCity» попкорн та напої можна купувати онлайн*
Для фанів кінотеатру PremierCity, який розташований у ТРЦ «ПортCity», є гарна новина.

Відтепер, ви можете купувати смачний попкорн та напої без черг на сайті https://premiercity.com.ua разом з квитком на фільм.

Як цим користуватися?

На етапі купівлі квитка на сайті https://premiercity.com.ua у вас на екрані з'явиться меню, в якому ви можете обрати один з комбонаборів попкорн + напій за вигідною ціною.

Після оплати замовлення, ви отримаєте на електронну пошту квиток, який надасть змогу отримати ваше замовлення перед сеансом без черги в буфеті кінотеатру. Смак попкорну ви можете обрати безпосередньо в буфеті.


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Теги: «PremierCity»
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