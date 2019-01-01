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Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО

Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО
Луцький фотограф Олег Бурлака поділився осінніми світлинами парку міста.

Фотознімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Прогулянки парком. Луцьк. Художник Осінь, малює Жовтень", - йдеться у дописі.



Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО
Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО
Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО
Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО
Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО
Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО
Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО
Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО



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Теги: луцький парк, осінні світлини, фотограф
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