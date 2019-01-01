Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО

Олег Бурлака поділився осінніми світлинами парку міста.



Фотознімки він



"Прогулянки парком. Луцьк. Художник Осінь, малює Жовтень", - йдеться у дописі.













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