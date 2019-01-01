Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Луцький фотограф Олег Бурлака поділився осінніми світлинами парку міста.
Фотознімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Прогулянки парком. Луцьк. Художник Осінь, малює Жовтень", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотознімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Прогулянки парком. Луцьк. Художник Осінь, малює Жовтень", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали осінні світлини луцького парку. ФОТО
Сьогодні, 13:20
На волинському пункті пропуску вилучили легковик, набитий продуктами харчування. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Синоптики розповіли, коли закінчиться «бабине літо» в Україні
Сьогодні, 12:40
38-річного волинянина, який зник 5 днів тому, знайшли у лісі
Сьогодні, 12:29
У шацькому ліси знайшли рідкісний «гриб-баран». ФОТО
Сьогодні, 12:20