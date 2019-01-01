У Луцьку виявили авто з «липовими» документами





Зазначається, що житель Маневицького району хотів перереєструвати авто, - інформує сервісний центри МВС у Волинській області.



Фахівці виявили, що свідоцтво про реєстрацію не внесено до бази даних, а довіреність була фальшивою. Номерні знаки, зазначені в документі, належать іншому автомобілю.



Про цей факт повідомили до поліції.



Відтак, волинянам рекомендують оформлювати договір купівлі-продажу в сервісних центрах МВС, оскільки процедура є безкоштовною та забезпечить перевірку транспортного засобу за усіма наявними базами даних.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому сервісному центрі МВС виявили ймовірно підроблені реєстраційні документи на Volkswagen Sharan.Зазначається, що житель Маневицького району хотів перереєструвати авто, - інформує сервісний центри МВС у Волинській області.Фахівці виявили, що свідоцтво про реєстрацію не внесено до бази даних, а довіреність була фальшивою. Номерні знаки, зазначені в документі, належать іншому автомобілю.Про цей факт повідомили до поліції.Відтак, волинянам рекомендують оформлювати договір купівлі-продажу в сервісних центрах МВС, оскільки процедура є безкоштовною та забезпечить перевірку транспортного засобу за усіма наявними базами даних.

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