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У Луцьку виявили авто з «липовими» документами

У Луцьку виявили авто з «липовими» документами
У Луцькому сервісному центрі МВС виявили ймовірно підроблені реєстраційні документи на Volkswagen Sharan.

Зазначається, що житель Маневицького району хотів перереєструвати авто, - інформує сервісний центри МВС у Волинській області.

Фахівці виявили, що свідоцтво про реєстрацію не внесено до бази даних, а довіреність була фальшивою. Номерні знаки, зазначені в документі, належать іншому автомобілю.

Про цей факт повідомили до поліції.

Відтак, волинянам рекомендують оформлювати договір купівлі-продажу в сервісних центрах МВС, оскільки процедура є безкоштовною та забезпечить перевірку транспортного засобу за усіма наявними базами даних.

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Теги: авто, підробка
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