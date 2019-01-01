Мінрегіон на Волині хоче скоротити кількість громад





Відповідні зустрічі вже відбулися з представниками ОТГ Луцького та Ківерцівського районів. Зокрема, пропозиції Ківерцівського району заслухали 17 жовтня 2019 року, Луцького – тижнем раніше, - повідомляє



До слова, участь в обговоренні взяли т.в.о голови облдержадміністрації Олександр Киричук, заступник голови Валентин Цьось та голова обласної ради Ірина Вахович.



"Це зараз, як ніколи, на часі. Залишилося дуже небагато часу. І рішення прийматимуть дуже швидко. Уряд нас зобов'язує, аби ми до кінця листопада подали наше бачення по тих громадах, які вже створені. Тож хочемо почути вашу позицію та обговорити питання щодо нашого бачення тих сільських рад, які ще не об’єдналися чи не приєдналися, а також об’єднання нинішніх громад, які є неспроможними", - сказав Олександр Киричук на зустрічі із представниками громад Ківерцівського району.



Загалом, як повідомив заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось, Мінрегіон пропонує створити в області 44 громади. Однак, це не остаточна цифра, а лише проект бачення.



До слова, на Волині вже створено 51 ОТГ, у перспективному плані – 73, тому потрібно його актуалізувати. Разом із цим, в області не повинно бути неспроможних громад, тож враховуватимуть і методику формування, відповідно до якої враховуватимуть інфраструктуру, освіту, медицину тощо. Окрім цього, наголосили, що фінансуватимуть лише ті ОТГ, які підпадатимуть під критерії методики формування.



Відтак, керівництву ОТГ запропонували висловити своє бачення розвитку громади, яке пізніше вже опрацьовуватиме робоча група при ОДА, аби сформувати модель базового рівня. Опісля рішення прийматиме вже Уряд.



Так, у Ківерцівському районі є 4 ОТГ, представників яких запросили до обговорення. Позиція Мінрегіону – у районі створити лише одну громаду, приєднавши до Ківерцівської Жидичинську та Тростянецьку. Разом із цим, за словами представників Жидичинської ОТГ, громада бачить себе у складі Луцької ОТГ.



Щодо Луцького району, то за рекомендаціями Мінрегіону усі 9 діючих громад розподілили таким чином, що всі приміські території включені до міста Луцька (Забороль, Гірка Полонка, Боратин). Зокрема, Липини пропонується приєднати в Підгайцівську громаду, до Торчинської ОТГ пропонують приєднати Смолигівську Луцького району та Затурцівську Локачинського району.



За результатами обговорення під час обох зустрічей громадам запропонували надіслати свої пропозиції в ОДА якнайшвидше, щоби в області встигли сформувати модель та представити її у Міністерстві розвитку громад та територій України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З ініціативи облдержадміністрації та обласної ради в області розпочали обговорення з об’єднаними громадами Волині щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою.Відповідні зустрічі вже відбулися з представниками ОТГ Луцького та Ківерцівського районів. Зокрема, пропозиції Ківерцівського району заслухали 17 жовтня 2019 року, Луцького – тижнем раніше, - повідомляє Волинська ОДА. До слова, участь в обговоренні взяли т.в.о голови облдержадміністрації, заступник головита голова обласної ради"Це зараз, як ніколи, на часі. Залишилося дуже небагато часу. І рішення прийматимуть дуже швидко. Уряд нас зобов'язує, аби ми до кінця листопада подали наше бачення по тих громадах, які вже створені. Тож хочемо почути вашу позицію та обговорити питання щодо нашого бачення тих сільських рад, які ще не об’єдналися чи не приєдналися, а також об’єднання нинішніх громад, які є неспроможними", - сказав Олександр Киричук на зустрічі із представниками громад Ківерцівського району.Загалом, як повідомив заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось, Мінрегіон пропонує створити в області 44 громади. Однак, це не остаточна цифра, а лише проект бачення.До слова, на Волині вже створено 51 ОТГ, у перспективному плані – 73, тому потрібно його актуалізувати. Разом із цим, в області не повинно бути неспроможних громад, тож враховуватимуть і методику формування, відповідно до якої враховуватимуть інфраструктуру, освіту, медицину тощо. Окрім цього, наголосили, що фінансуватимуть лише ті ОТГ, які підпадатимуть під критерії методики формування.Відтак, керівництву ОТГ запропонували висловити своє бачення розвитку громади, яке пізніше вже опрацьовуватиме робоча група при ОДА, аби сформувати модель базового рівня. Опісля рішення прийматиме вже Уряд.Так, у Ківерцівському районі є 4 ОТГ, представників яких запросили до обговорення. Позиція Мінрегіону – у районі створити лише одну громаду, приєднавши до Ківерцівської Жидичинську та Тростянецьку. Разом із цим, за словами представників Жидичинської ОТГ, громада бачить себе у складі Луцької ОТГ.Щодо Луцького району, то за рекомендаціями Мінрегіону усі 9 діючих громад розподілили таким чином, що всі приміські території включені до міста Луцька (Забороль, Гірка Полонка, Боратин). Зокрема, Липини пропонується приєднати в Підгайцівську громаду, до Торчинської ОТГ пропонують приєднати Смолигівську Луцького району та Затурцівську Локачинського району.За результатами обговорення під час обох зустрічей громадам запропонували надіслати свої пропозиції в ОДА якнайшвидше, щоби в області встигли сформувати модель та представити її у Міністерстві розвитку громад та територій України.

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