У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це у Орест Косинський.



Аварія трапилася сьогодні, 18 жовтня, по обіді.



Зіткнулися Fiat та Toyota. Транспортні засоби зазначили механічних пошкоджень.



На місці події працює патрульна поліція.



Про постраждалих наразі невідомо.



Деталі аварії з'ясовують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті Рівненської і Задворецької сталася дорожньо-транспортна аварія за участю двох автомобілів.Про це у спільноті "АвтоАндони" Луцька написавАварія трапилася сьогодні, 18 жовтня, по обіді.Зіткнулися Fiat та Toyota. Транспортні засоби зазначили механічних пошкоджень.На місці події працює патрульна поліція.Про постраждалих наразі невідомо.Деталі аварії з'ясовують.

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