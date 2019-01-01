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У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на перехресті Рівненської і Задворецької сталася дорожньо-транспортна аварія за участю двох автомобілів.

Про це у спільноті "АвтоАндони" Луцька написав Орест Косинський.

Аварія трапилася сьогодні, 18 жовтня, по обіді.

Зіткнулися Fiat та Toyota. Транспортні засоби зазначили механічних пошкоджень.

На місці події працює патрульна поліція.

Про постраждалих наразі невідомо.

Деталі аварії з'ясовують.

У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, зіткнення
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