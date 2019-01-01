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Повідомили, коли і де попрощаються з Мар'яною Пархомюк. ОНОВЛЕНО

Повідомили, коли і де попрощаються з Мар'яною Пархомюк. ОНОВЛЕНО
Прощання з лучанкою Мар'яною Пархом'юк, яка рік боролася з онкохворобою - раком крові, відбудеться у неділю, 20 жовтня.

Про це написали у спільноті "Пласт на Волині".

Панахиду відслужать у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку з 11:00 години.

У групі у Facebook луцька журналістка Олена Кузьмич повідомила, що віддати останню шану лучанці Мар'яні Пархом'юк можна буде у суботу, 19 жовтня, після 19:00 у Домі панахиди (м. Луцьк, проспект Перемоги, 8).

Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь. Останні 4 тижні дівчина була у критичному стані в лікарні у Мінську. Вчора, 17 жовтня, перестало битися серце Мар'яни.


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Теги: прощання, лучанка Мар'яна Пархомюк, рак крові
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