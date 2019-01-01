Повідомили, коли і де попрощаються з Мар'яною Пархомюк. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:29
Прощання з лучанкою Мар'яною Пархом'юк, яка рік боролася з онкохворобою - раком крові, відбудеться у неділю, 20 жовтня.
Про це написали у спільноті "Пласт на Волині".
Панахиду відслужать у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку з 11:00 години.
У групі у Facebook луцька журналістка Олена Кузьмич повідомила, що віддати останню шану лучанці Мар'яні Пархом'юк можна буде у суботу, 19 жовтня, після 19:00 у Домі панахиди (м. Луцьк, проспект Перемоги, 8).
Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь. Останні 4 тижні дівчина була у критичному стані в лікарні у Мінську. Вчора, 17 жовтня, перестало битися серце Мар'яни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написали у спільноті "Пласт на Волині".
Панахиду відслужать у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку з 11:00 години.
У групі у Facebook луцька журналістка Олена Кузьмич повідомила, що віддати останню шану лучанці Мар'яні Пархом'юк можна буде у суботу, 19 жовтня, після 19:00 у Домі панахиди (м. Луцьк, проспект Перемоги, 8).
Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь. Останні 4 тижні дівчина була у критичному стані в лікарні у Мінську. Вчора, 17 жовтня, перестало битися серце Мар'яни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, коли і де попрощаються з Мар'яною Пархомюк. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:29
У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Мінрегіон на Волині хоче скоротити кількість громад
Сьогодні, 13:45