Повідомили, коли і де попрощаються з Мар'яною Пархомюк. ОНОВЛЕНО

Мар'яною Пархом'юк, яка рік боролася з онкохворобою - раком крові, відбудеться у неділю, 20 жовтня.



Про це написали у



Панахиду відслужать у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку з 11:00 години.



У групі у Facebook луцька журналістка Олена Кузьмич



Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь. Останні 4 тижні дівчина була у критичному стані в лікарні у Мінську. Вчора, 17 жовтня, перестало битися серце Мар'яни.





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