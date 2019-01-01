Луцька танцівниця знялася в «гарячій» фотосесії для WEST AUTO HUB*

Анна Рекретюк взяла участь у пікантній фотосесії на території комплексу



Її партнерами стали легендарні мотоцикли Harley Davidson.



«Мотоцикли Harley Davidson в жіночому оточені стають ще привабливішими! Власниця та керівник студії Diamond Stars Анна Рекретюк вибрала WEST AUTO HUB для фотосесії та відеозйомки нового кліпу. Ми завжди відкриті для експериментів та готові зустрічати вас у нас на локації з щирими обіймами», - йдеться у дописі на сторінці компанії у



До слова, незабаром танцювальний колектив презентує нове відео, яке також відзняли на цій локації.



Нагадаємо, що це



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