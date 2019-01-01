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Луцька танцівниця знялася в «гарячій» фотосесії для WEST AUTO HUB*

Луцька танцівниця знялася в «гарячій» фотосесії для WEST AUTO HUB*
Відома луцька танцівниця, власниця та керівниця танцювальної студії Diamond Stars Анна Рекретюк взяла участь у пікантній фотосесії на території комплексу WEST AUTO HUB.

Її партнерами стали легендарні мотоцикли Harley Davidson.

«Мотоцикли Harley Davidson в жіночому оточені стають ще привабливішими! Власниця та керівник студії Diamond Stars Анна Рекретюк вибрала WEST AUTO HUB для фотосесії та відеозйомки нового кліпу. Ми завжди відкриті для експериментів та готові зустрічати вас у нас на локації з щирими обіймами», - йдеться у дописі на сторінці компанії у Facebook.

До слова, незабаром танцювальний колектив презентує нове відео, яке також відзняли на цій локації.

Нагадаємо, що це приміщення можна орендувати для фотосесій або будь-яких інших подій.
Луцька танцівниця знялася в «гарячій» фотосесії для WEST AUTO HUB*
Луцька танцівниця знялася в «гарячій» фотосесії для WEST AUTO HUB*
Луцька танцівниця знялася в «гарячій» фотосесії для WEST AUTO HUB*
Луцька танцівниця знялася в «гарячій» фотосесії для WEST AUTO HUB*
Луцька танцівниця знялася в «гарячій» фотосесії для WEST AUTO HUB*

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк. купити авто
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