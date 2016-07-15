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Викрили агенцію, яка відправляла українців на нелегальну роботу до Польщі

Викрили агенцію, яка відправляла українців на нелегальну роботу до Польщі
У Польщі викрили агенцію, яка відправляла українців на роботу незаконно.

Порушником виявилася агенція з працевлаштування з Кентшинського повіту (Вармінсько-Мазурського воєводства).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевого відділу прикордонної служби, під час перевірки документації 113 працевлаштованих в агенції осіб порушення виявили щодо 97-х.

Найгірші наслідки матимуть 22 працівників з України. Виявилося, що посередницька агенція відправила їх на роботу на промислові підприєсмтва в Сілезькому та Любуському воєводствах незаконно, без жодних необхідних дозволів.

Крім цього, прикордонники виявили, що керівництво агенції не повідомили письмово про працевлаштування інших 75 громадян України. Тепер справу передадуть до суду.

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Теги: Польща, українці, робота
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