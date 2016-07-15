Викрили агенцію, яка відправляла українців на нелегальну роботу до Польщі





Порушником виявилася агенція з працевлаштування з Кентшинського повіту (Вармінсько-Мазурського воєводства).



Як пoвідoмляє



Найгірші наслідки матимуть 22 працівників з України. Виявилося, що посередницька агенція відправила їх на роботу на промислові підприєсмтва в Сілезькому та Любуському воєводствах незаконно, без жодних необхідних дозволів.



Крім цього, прикордонники виявили, що керівництво агенції не повідомили письмово про працевлаштування інших 75 громадян України. Тепер справу передадуть до суду.



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