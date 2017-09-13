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На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який ловив раків з човна

На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який ловив раків з човна
На ставку поблизу села Хорів Локачинського району виявили чоловіка, який ловив раків з гумового човна забороненими знаряддями.

Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у facebook.

Відтак, на чоловіка склали протокол про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності.

Довідкова. Згідно правил любительського та спортивного рибальства одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків на водоймах загального користування та 50 екз. - на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування. Мінімальний розмір виловленого рака повинен бути не менше, ніж 10 см.

На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який ловив раків з човна
На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який ловив раків з човна
На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який ловив раків з човна
На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який ловив раків з човна

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Теги: раки, заборона, вилов
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